Revisarán Centro de Mazatlán para que no se aparten espacios en la vía pública

Después del operativo que se hizo en la Zona Dorada, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez informó que también en las calles del Centro de la Ciudad de revisará que no se aparten con objetos espacios de estacionamiento en la vía pública porque son para todas y todos los ciudadanos.

“Justamente estábamos liberando espacios en estacionamientos, eso fue, aparte de lo que les estaba comentando, porque fueron unas denuncias ciudadanas de algunos escombros, algunos tipos de obstáculos que había, entonces acudieron rápidamente los compañeros del Gobierno Municipal para retirar toda esa basura, esos escombros y desocupar esos espacios que son de todas y todos para que quedara libre el acceso”, explicó sobre el operativo en la Zona Dorada.

En entrevista agregó que se contempla hacer lo mismo en calles del Centro de la Ciudad.

“Así es, en el Centro de la Ciudad vamos a estar revisando y sobre todo ahorita que tenemos eventos importantes como la Copa Mazatlán, ahorita que llegué a este hotel pude ver a un grupo de niños futbolistas, son alrededor de 4 mil personas en la Copa Mazatlán que van a estar de diferentes partes de la República Mexicana, de todo el País prácticamente viene y van a estar muchos días aquí en Mazatlán”, añadió.

El martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal retiraron de calles de la Zona Dorada conos, bidones y jabas con las que algunas personas apartaban lugares para estacionamiento de vehículos; sin embargo, el miércoles algunas personas volvieron a colocar este tipo de objetos en esos lugares.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que este jueves comienza la Copa Indem Más Bienestar, se tiene el desafío de habilidades en modalidad mixta y de participación individual mediante registro con carnet y está abierto a niñas, niños y jóvenes de 8 a 16 años para fomentar la inclusión y la convivencia deportiva.

“Se va realizar todos los jueves de las 4:30 a las 6:30 de la tarde con una sede distinta cada semana, arranca jueves 7 de mayo en la cancha de Lomas del Ébano y culmina con una gran final en la Unidad Deportiva Sahop”, informó.

“Hoy arranca en Lomas del Ébano, después estaremos en Foresta, en Pradera Dorada, Vistas del Mar, Francisco Villa, López Mateos y Fraccionamiento Esmeralda, es una sede cada jueves y se estima la asistencia de 100 niñas y 100 niños por etapa, el objetivo es promover la actividad física, desarrollar habilidades técnicas de fútbol y sobre todo y lo más importante como ustedes saben que somos sede mundialista como País, como México y es generar actividades y acciones rumbo al mundial social 2026 que se llevará a cabo aquí en México”.