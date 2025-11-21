Revisarán en Mazatlán catamaranes para evitar accidentes

Este sábado anuncian minuciosa revisión a catamaranes para evitar accidentes.

El Capitán de Puerto Luis Antonio Barreiro Varela informó que este fin de semana tienen programado todo un operativo de revisión exhaustiva en 10 embarcaciones para cotejar la cantidad de personas que llevan a bordo que corresponda al permiso tramitado, así como que cuenten con el mismo número de chalecos salvavidas requeridos y la documentación reglamentaria.

Los embarcaderos donde estarán revisando, serán los de Playa Sur, rumbo al Faro y el de la Marina.

Entrevistado por el caso de quien revisa a los yates privados aclaró que la Capitanía de Puerto no lo hace y explicó que en este caso del que se hundió fue debido a que se le rompió una abrazadera, lo que ocasionó el siniestro, que afortunadamente fue auxiliado y los pasajeros puestos a salvo.

De este tipo de fallas, lo comparó como los que ocurren en como en cualquier otro transporte.

Especificó que como Capitanía solamente pueden emitir la recomendación a los propietarios, pero se reunirá con los delegados honorarios de la Marina para llamar a que revisen antes de salir los navíos.

Dijo que el propietario deberá remolcarlo y ya informaron a quienes navegan en la zona de la ubicación de la embarcación para que extremen precauciones.