Revisarán estrategia de seguridad tras jornada violenta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras la jornada de violencia registrada la noche del viernes en distintos puntos de Mazatlán, el Gobierno municipal buscará revisar y rediseñar la estrategia del despliegue operativo de las corporaciones de seguridad, con el objetivo de a fortalecer la capacidad de respuesta en estos hechos, afirmó Moisés Ríos Pérez.

El Secretario del Ayuntamiento señaló que los recientes acontecimientos podrían obligar a replantear la distribución de los elementos, ya que los cuatro ataques armados dejaron un saldo de dos personas asesinadas y dos más heridas, además de la privación de la libertad de una persona en una taquería de la colonia Benito Juárez, quien presuntamente sería el propietario del lugar.

Al ser cuestionado sobre la forma tan coordinada en que ocurrieron los atentados, prácticamente de manera simultánea y antes de las 20:00 horas, el funcionario consideró que esto obedece a la disputa entre grupos delictivos.

“Es parte del proceso que traen ellos en la pugna interna, es muy evidente. Ayer mismo estuvimos constatando hasta muy altas horas de la noche y la madrugada. Estuve platicando con el Secretario (de Seguridad) y vamos a seguir la plática para ver un rediseño de cómo poner elementos en varios puntos, porque fueron de diferentes lugares de la ciudad”, expresó Ríos Pérez.

Por otro lado, descartó que estos hechos representen un fracaso del operativo “Verano Seguro 2026”, al asegurar que la presencia policial permitió atender con rapidez los llamados de emergencia; sin embargo, reconoció que será necesario revisar la estrategia de despliegue.

“No, el operativo está instalado y lo que vamos a hacer es rediseñar, porque además estaban muy cercanos todos los elementos de donde ocurrieron los hechos. Atendieron de una forma urgente los llamados de los vecinos gracias a una presencia muy cercana. Eso ayuda a inhibir, pero sí tenemos que darle una buena revisada al despliegue operativo”.

Respecto a si los recientes acontecimientos representan un desafío directo por parte del crimen organizado, Ríos Pérez indicó que las corporaciones mantienen un proceso permanente de evaluación y ajuste de sus estrategias. Añadió que el operativo continuará conforme a lo planeado.

“Siempre reforzamos los filtros. Siempre que pasan hechos tenemos que rediseñar de forma inmediata. Entonces el desafío lo tenemos desde hace tiempo, porque ellos finalmente no viven la realidad general, ellos van sobre sus objetivos y no les importa si hubiera o no un operativo; ya lo vimos nosotros, por eso vamos a intensificar con ese tema”, dijo.

“Vamos a seguir todo lo que se tiene planteado en el mismo operativo, vamos a reforzar lo que tenga que reforzar. Constantemente se hace la reingeniería en términos generales y en cada cuadrante que se tiene ellos (las corporaciones) hacen su propia reingeniería”.

Finalmente, el funcionario reiteró que los hechos violentos registrados durante la noche del viernes están relacionados con la confrontación entre grupos delictivos y destacó que las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente de la situación.

“Son hechos que se están presentando dentro de la pugna que existe. Ayer estuve monitoreando incluso hasta las 03:00 de la mañana; estuvieron atendiendo de una forma muy inmediata los hechos. Creo que hubo unos detenidos y también hay un seguimiento muy puntual, pero sí fue una noche de varios eventos”.