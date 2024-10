MAZATLÁN._ La Policía Municipal de Mazatlán también será sometida a revisión de armas como ya se hizo en Culiacán, Ahome, Navolato, Badiraguato y Guamúchil, informó el Secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

”Esto es por una cuestión próxima de la licencia oficial colectiva (de Uso de Armas de Fuego), tiene que renovarse y se tiene que mandar la documentación y haber revisado todas las armas. Aún no empieza Mazatlán”, explicó.

Mérida Sánchez manifestó que espera que a la brevedad le sean devueltas las armas a los elementos policíacos de Culiacán.

Apuntó que esta revisión lleva un avance de entre 20 y 25 por ciento, pero se trabaja a diario y las armas se irán entregando conforme las vaya liberando la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que determina esa acción y la puede ordenar en cuanto lo crea conveniente por alguna situación especial.



Asegura que número 911 no ha tenido fallas

A pesar de los reportes ciudadanos de fallas en el número de emergencias en Mazatlán y Culiacán, Mérida Sánchez manifestó que no se han tenido fallas.

”Siempre ha estado restablecido, no sé si le hayan informado de alguna falla, si es así en dónde, no (me han informado de alguna falla), estamos precisamente pendientes de eso, ayer confirmé lo de Culiacán, me lo dijeron y Culiacán estaba funcionando al 100, de aquí no tuve ningún reporte”, expresó.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el jueves desde las 11:00 horas se registró una falla en el número de emergencias 911 en Mazatlán, por lo que quien marcaba de manera telefónica las llamadas las enviaban a Culiacán y de ahí las canalizaban a la dependencia de la que se requería el auxilio, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente.

El Alcalde Édgar González Zataráin confirmó dicha falla y dijo que cuando se restableciera se daría a conocer públicamente.

El número de emergencias 911 es manejado en el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado (C-4) y ahí se atienden llamadas telefónicas tanto para reportar hechos violentos como homicidios dolosos, accidentes viales, robos, accidentes en casas, entre otros.

El Secretario de Seguridad Pública en la entidad también expresó que los operativos de seguridad que se han implementado en el centro de Sinaloa están funcionando, como el que se desplegó en el primer cuadro de Culiacán, lo mismo el que se implementó para apoyar la seguridad en las escuelas.

”Están funcionando hasta ahorita, están avanzando, van para adelante, no se van a quitar, van a seguir en toda su extensión y si en algún momento alguna otra ciudad lo requiera tenemos que apoyar en ese sentido”, continuó Mérida Sánchez.

Expresó que del municipio de Escuinapa no tiene reporte de hechos violentos, nada más el director de Seguridad Pública Municipal le informó que estaba investigando un reporte, pero hasta la mañana de este viernes no lo había confirmado.

”De Escuinapa no tenemos así tal reporte, nada más el director de Seguridad Pública manifestó que andaba sobre una cuestión de confirmar un hecho violento por ahí, pero hasta el momento no lo ha hecho, estamos pendientes de ese resultado para el sur”, continuó.