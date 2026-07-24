Revisiones a motociclistas se enfocarán en unidades con dos o más ocupantes: Secretario de Seguridad de Mazatlán

Las revisiones preventivas a motociclistas continuarán reforzándose en Mazatlán como parte de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades, aunque ello no significa que esté prohibido que dos personas circulen en una motocicleta, aclaró el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Señaló que el incremento en las inspecciones responde al análisis realizado por las áreas de inteligencia de la corporación, el cual muestra que una parte importante de los delitos de alto impacto registrados recientemente ha sido cometida por personas que se desplazan en motocicletas.

En este sentido, destacó que el enfoque de los operativos no es restringir la circulación de motociclistas, sino aumentar las revisiones preventivas cuando viajan dos personas, ya que ese patrón ha sido identificado de manera recurrente en diversos hechos delictivos.

“No tanto es una prohibición de que circulen dos personas en una motocicleta, sino el acto de molestia. Si circulan dos personas tienen más probabilidad de que nosotros realicemos una revisión, porque la información que tenemos es que la mayoría de los eventos son cometidos por personas que circulan en motocicletas y más de uno, incluso hasta tres personas”, declaró.

Barrón Valdez señaló que, con base en esa información, los operativos se orientarán a realizar un mayor número de inspecciones a motocicletas ocupadas por dos personas, mientras que cuando viajen tres ocupantes sí se configura una infracción al reglamento y puede aplicarse la sanción correspondiente.

“Dos personas está permitido, pero tres personas ya no. Ahí sí existe una sanción, pero queremos que la ciudadanía entienda que lo que habrá será una mayor revisión preventiva”, expresó.

El Secretario indicó que esta estrategia forma parte de las adecuaciones que constantemente se realizan a los operativos de seguridad para responder al comportamiento de la incidencia delictiva y al modo de operar detectado entre quienes participan en hechos ilícitos.

En lo que respecta a los criterios que utilizarán los elementos para realizar las inspecciones, Barrón Valdez enfatizó que ninguna revisión podrá efectuarse de manera arbitraria.

En este sentido, explicó que todo acto de revisión debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que los policías deberán contar con elementos objetivos que justifiquen la intervención, además de apoyarse en la información generada por las áreas de inteligencia y la experiencia operativa.

“Todo se valora, pero siempre tiene que estar fundado y motivado el acto de molestia. No puede ser discrecional, no vamos a revisar a cualquier persona únicamente por su apariencia”, comentó.

Las decisiones operativas también se sustentan en análisis sobre horarios, zonas de incidencia, características detectadas en investigaciones previas y otros indicadores, mencionó, que permiten orientar los patrullajes preventivos.

Barrón Valdez reiteró que el propósito de estas medidas es fortalecer la prevención del delito y disminuir los hechos de alto impacto, sin afectar el derecho de los ciudadanos que utilizan la motocicleta como medio de transporte de manera legal.