Revocación de Mandato es un distractor más de AMLO, asegura Torres Félix

El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, se pronunció en contra del proceso de Revocación de Mandato por considerarlo un distractor más del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocultar todos los fallecimientos del Covid-19, la corrupción y los malos resultados de su gobierno.

“Yo estoy en desacuerdo en hacerle el juego de la Revocación de Mandato porque es un distractor más que anda buscando el Presidente López Obrador para ocultar todos los fallecimientos del Covid, para ocultar la corrupción en su gabinete y de sus hijos y ocultar las casas de Houston, y también para ocultar los malos resultados de su gobierno”, añadió Torres Félix en conferencia de prensa la mañana de este martes en Mazatlán.

“Para eso lo han publicitado tanto (la Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril) y hagamos un ejercicio hipotético, supongamos que perdiese esa jornada de revocación ¿ustedes creen que aceptaría el resultado?, claro que no, porque López Obrador realmente no es un demócrata, López Obrador nada más reconoce cuando él gana, por eso yo soy de los que pido que lo dejemos solo”.

El presidente de Movimiento Ciudadano en la entidad precisó que se ocuparían 37 millones de votos para que tenga validez el proceso de Revocación de Mandato, pero no se cree que se logre esa cifra, pues en la jornada anterior para determinar si se juzgaba o no a los ex Presidentes de la República, nada más consiguieron 6 millones de votos y llenando las urnas.

“Por eso yo soy de los que hacen el llamado a que no le sigamos el juego, que lo dejemos solo y que le exijamos que mejor se ponga a trabajar para resolver los problemas del País”, reiteró el también ex candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano y ex Secretario de Pesca del Gobierno del Estado.

También pidió que el Gobernador Rubén Rocha Moya deje de ser una copia patito del Presidente de la República, y a tres años del actual GobiernofFederal el pueblo ya se está dando cuenta que AMLO le está quedando a deber a este País y que los datos reales, duros, dicen que el País no va bien y usa muchos distractores y ya la gente no le está comprando ese jueguito.

“Y lo vemos muy claro en el tema que lo noqueó, lo tiene desencajado, enojado y perdido, como es el tema de las casona allá en Houston, la casa gris, que cuando estaba el tema salió con el penacho (de Moctezuma), salió con el tema de España, pero la gente dice no, nos quieren desviar la atención y ha seguido el tema y el tema da para mucho más”, continuó.

“Entonces yo le pido al Gobernador Rocha que no sea una mala copia del Gobierno federal, que él vea por las familias sinaloenses, aunque esa decisión choque con las decisiones del Gobierno federal, yo creo que aquí en Sinaloa queremos un Gobernador que vea por Sinaloa, queremos un Gobernador que vea por las familias sinaloenses, que vea por el desarrollo y la competitividad de Sinaloa, y no un Gobernador que busque nada más quedar bien con el Gobierno federal”.

Dijo solidarizarse con el gremio periodístico y en Movimiento Ciudadano se piensa que el trabajo de los medios de comunicación es fundamental para un País que se dice democrático, y es fundamental el trabajo de los mismos para la vida pública de México.

“Entonces tenemos que alzar la voz y yo invito a diferentes sectores, a diferentes agrupaciones, a colegios de profesionistas a que alcemos la voz, a que digamos las situaciones que estamos viviendo como Estado y como País, yo siempre voy a estar a favor de la libertad de expresión y voy a estar a favor de que se proteja la vida de los periodistas, y hoy tenemos que los asesinatos de periodistas están desbordados, y en este sexenio ha habido muchos más que en años anteriores”, reiteró.