$!Rinde Karen Wendy Jane Hardouin protesta como nueva presidenta de la Cruz Roja Delegación Mazatlán

Integrantes del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, encabezados por la nueva presidenta Karen Wendy Jane Hardouin, quien sustituye a María Teresa de Jesús Julia Gallo Reynoso, rindieron protesta la mañana de este miércoles para el periodo 2026-2027. “Asumo este encargo con la firme convicción de trabajar con responsabilidad, transparencia, cercanía, potenciando el trabajo en equipo y honrando los principios de fundamentales de la Cruz Roja al servicio de nuestra comunidad”, expresó Jane Hardouin en su mensaje tras la toma de protesta y entrega del nombramiento realizada por el Delegado en Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Bloch Artola. En el evento realizado en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada ante integrantes del Consejo Directivo, voluntarios, socorristas, damas voluntarias, personal médico y administrativo de dicha institución, así como autoridades federales, estatales y municipales, les agradeció su presencia a este acto.





“Hoy asumo esta responsabilidad con profundo respeto por la historia de esta institución y con una especial gratitud a quienes me han sostenido con su trabajo, su entrega y su vocación de servicio, la Cruz Roja es mucho más que una organización, es humanidad en acción, es apoyo en los momentos más difíciles y es esperanza cuando más se necesita”, subrayó Jane Hardouin, quien lleva ya seis años laborando en el Consejo Directivo de dicha institución. “Quiero expresar un agradecimiento especial a Tere, nuestra presidenta saliente, Tere gracias por tu liderazgo, por tu dedicación y por el compromiso con que desempeñaste esta labor, tu entrega y tu ejemplo permanecen”. Expresó que la Cruz Roja está presente cuando la vida pone a prueba a las personas y esa presencia solo es posible gracias a quienes la integran como son los voluntarios, socorristas, colaboradores y donantes, a quienes les manifestó su agradecimiento y admiración y dijo que ellos son el corazón de esta institución. En presencia de integrantes de su familia y amigos provenientes de Canadá les agradeció por su asistencia y apoyo. “Quiero cerrar recordando las palabras de una mujer fuerte y profundamente mexicana, Chavela Vargas, quien dijo y con quien concuerdo: los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, recalcó Jane Hardouin.





Por su parte el Delegado en Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana agradeció por el trabajo de Teresa Gallo, de quien se refirió como la Santa Teresa de Mazatlán y reiteró su apoyo para la nueva presidenta y los integrantes del Consejo Directivo 2026-2027 que ya venían trabajando todos en el anterior Consejo, por lo que repiten en esta responsabilidad. “Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes en nombre de Cruz Roja Mexicana delegación Sinaloa para expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a mi buena amiga Tere Gallo, Santa Teresa de Mazatlán, de veras Tere el trabajo que durante estos cuatro años al frente de Cruz Roja le deja a Wendy la vara muy alta, no inalcanzable, pero lo has hecho de una manera extraordinaria y creo que lo seguirán haciendo puesto que es el mismo barco, son los mismos tripulantes, pero es diferente capitán”, añadió Bloch Artola. “Mucho éxito Wendy en tu periodo de gestión, sabes que cuentas con todo nuestro respaldo”. En tanto que la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, también agradeció el trabajo de Tere Gallo al frente de la Cruz Roja en este municipio del 2022 al 2025.