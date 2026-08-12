$!Rinde protesta Cabildo Juvenil 2026 en Mazatlán en sesión solemne

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Juventud, este miércoles en sesión solemne rindieron protesta las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2026 en Mazatlán, encabezado por su Presidenta Ilse Jhovanna Chávez Cárdenas. “Hoy tengo el honor de asumir la Presidencia del Cabildo Juvenil 2026, pero más que un título lo veo como una responsabilidad, como una oportunidad para acercarnos a la sociedad, escucharlas y entender sus realidades, porque mucho de lo que he aprendido y que me ha hecho crecer como persona no es detrás de una pantalla o en una oficina, es recorriendo las colonias, sus calles y escuchando de frente a su gente”, expresó en su mensaje.

“Es ahí donde he aprendido que servir no es hablar por los demás, sino estar presentes, escuchar y trabajar para transformar. Estoy profundamente agradecida con quienes me han acompañado en mi crecimiento personal y profesional, con quienes me han inspirado, me han impulsado y también me han ayudado a superar mis propias inseguridades, porque llevar aquí no ha sido un camino que haya recorrido sola”. Tras la toma de protesta por parte de la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y ante las y los regidores juveniles y las y los integrantes del Cabildo de Mazatlán 2024-2027, agregó que hoy tienen la oportunidad de demostrar que ser jóvenes no significa tener menos experiencia o menos capacidad, significa tener pasión, cuestionar lo que se puede mejorar, atreverse a proponer y sobre todo tener las ganas de construir un cambio para las futuras generaciones. Recalcó que está convencida de que la juventud no es solo el futuro de Mazatlán, es el presente, por ello quiere que este Cabildo Juvenil sea un espacio donde puedan hablar, pero también escuchar, que sus ideas sean tomadas en cuenta y sus iniciativas puedan convertirse en propuestas que realmente cambien a Mazatlán.

“Mi compromiso es ejercer esta responsabilidad con cercanía, empatía y presencia, no quiero un Mazatlán donde crezcamos pensando que no tenemos las oportunidades o que tuvimos que nacer con privilegios para cumplirlas”, recalcó. “Quiero un Mazatlán donde se pueda soñar, crecer, prepararse y participar, construir un futuro en el que nos sintamos orgullosos, hoy no venimos únicamente a ocupar estos lugares, venimos a demostrar que nuestras voces tienen valor, que nuestras ideas tienen un lugar en la construcción de este municipio y que cuando se nos brinde una oportunidad sabemos asumirlas nos dedicación y compromiso”. La Alcaldesa provisional les dijo en su mensaje a las y los integrantes del Cabildo Juvenil que hoy tienen la oportunidad de ocupar este espacio que representa la participación ciudadana, el diálogo y la responsabilidad de construir el municipio que se quiere. “Quiero reconocer su interés por involucrarse en los asuntos públicos, Mazatlán necesita jóvenes preparados, críticos y comprometidos, pero sobre todo jóvenes que no tengan miedo de expresar sus ideas y de proponer soluciones”, recalcó Osuna Zavala.