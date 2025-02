Rinde protesta comité de la Asociación Fuerza Emprendedora, de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la intención de apoyar a mujeres a dar el salto mediante un pequeño emprendimiento, la Asociación Fuerza Emprendedora tomó protesta a directiva y miembros del Comité 2025-2026 este lunes con una pequeña ceremonia.

Gaby Ortega, presidenta de Fuerza Emprendedora, dio la bienvenida a los nuevos miembros del grupo y los animó a cumplir sus metas, seguir luchando por sus sueños y no dejar que nadie les diga que no puedo hacer algo, pues afirma que las limitaciones solo son las que se pone uno mismo.

”Fuerza Emprendedora viene a revolucionar muchas cosas. Somos una asociación que la mayoría de nuestro comité y nuestras agremiadas empiezan desde el rinconcito de su casa; están emprendiendo, tienen miedos, tienen muchos sueños que alcanzar”, expresó Gaby Ortega.

”La mayoría de estas nuevas socias son cabezas de hogares que quieren salir adelante, y lo que nosotros queremos es apoyarlas a quedar en ese salto, educarlos, abrirles camino y más que nada que no se sientan solos, porque a veces queremos bajar la cortina y decir: no, esto no es para mí, me voy a regresar a un sueldo seguro de cada 15 días, cada mes, pero lo importante es seguir con nuestros sueños”.

Agregó que pese a que no se viven buenos tiempos en el Estado ni la ciudad, el perder el miedo a emprender es un proceso importante para cambiar la vida y sacar adelante a las familias que depende de uno mismo, ya sea con servicios o venta de productos.

”Sabemos que ahorita estamos viviendo como ciudad algo muy terrible y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos, canjeamos nuestros productos, canjeamos nuestros servicios, entre otros, para que nos alienten, nos etiqueten, nos den una carta de recomendación”.

Francisco Álvarez, padrino de este comité 2025-2026, fue el encargado de hacer la toma de protesta a los miembros de Fuerza Emprendedora. A cada una de las mujeres se le colocó una cinta azul y posteriormente posaron para la foto oficial.

Fuerzas Emprendedora está conformado por 17 miembros, 15 mujeres y dos hombres, incluyendo desde un dentista, una licenciada en medicina estética, una vendedora de Betterwear, y algunas personas que emprenden desde casa con catálogos, uñas, masajes y venta de postres.

En la toma de protesta también estuvieron presentes Fárida Teodorovich, subdirectora de Immujer, Brisa Ávalos, vicepresidenta de Fuerza Emprendedora, Paola Alvarez Tostado, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias en la Cámara de Comercio, y Catalina Castañeda Estrada, presidenta de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.