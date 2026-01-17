$!Rinde protesta el nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un llamado a la unidad y la participación, el contador José Ramón Bañuelos Solís asumió la presidencia del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán A.C., reafirmando el compromiso del gremio con la ética, capacitación y el respaldo a sus socios. En un acto protocolario celebrado en el puerto, Bañuelos Solís rindió protesta para liderar a esta asociación durante el periodo 2026-2027 en un ambiente de formalidad y reconocimiento institucional, destacando la continuidad del trabajo y la consolidación de la asociación como un referente profesional en la región.

Durante su mensaje, Bañuelos Solís expresó que esta presidencia representa un honor y una responsabilidad que asume con compromiso hacia la profesión y la sociedad para fortalecer la transparencia financiera, legalidad y competitividad en el ejercicio contable. “Nuestra visión como consejo directivo es consolidar esta asociación como un referente de liderazgo ético, vanguardia técnica y solidez institucional, al ser una comunidad de contadores públicos que contribuye efectivamente a la transparencia financiera, a la legalidad y la competitividad en un entorno cada día más complejo”, comentó. En ese sentido, adelantó que uno de los ejes estratégicos de su gestión será la seguridad jurídica, así como el fortalecimiento de la capacitación especializada, particularmente en el uso de inteligencia artificial aplicada en la auditoría, análisis de datos contables y, sobre todo, en la prevención de riesgos fiscales. “El éxito de nuestra gestión se medirá no por la cantidad de eventos que realicemos, sino por el valor real tangible que cada uno de ustedes reciba al ejercer su profesión con mayor certeza, respaldo y dignidad”, dijo. “Hagamos de nuestra labor que trascienda los números, trabajemos para que cuando se hable del desarrollo económico de Mazatlán, se hable también de la solidez, ética y compromiso de los contadores públicos”.