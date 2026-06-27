$!Rinde protesta Fabiola Osuna como Síndica Procuradora suplente del Ayuntamiento de Mazatlán

Derivado de los cambios que se están dando al interior del municipio, este sábado Fabiola Osuna Patrón rindió protesta como Síndica Procuradora suplente del Ayuntamiento de Mazatlán, luego de que Minerva Osuna Zavala asumiera el cargo de Presidenta Municipal provisional tras la licencia solicitada por la alcaldesa Estrella Palacios.

La toma de protesta se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada la mañana de este sábado en Palacio Municipal, donde la nueva funcionaria asumió formalmente sus responsabilidades ante algunos integrantes del cuerpo de regidores.

En la sesión estuvieron presentes siete regidores, mientras que otros cinco solicitaron licencia para ausentarse del acto. También asistió el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, además de invitados especiales que al término del acto felicitaron a Osuna Patrón y le desearon éxito en la nueva encomienda.