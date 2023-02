Ya en entrevista expresó que no es experto en ésto, pero hay quienes dicen que Mazatlán tiene un desfase de más de 10 años en el desarrollo de infraestructura pública ante el desarrollo inmobiliario que está teniendo esta ciudad.

“Pero valdría la pena aclarar y recordar que ADIM no nació en tiempos de bonanza ni en época de mercados abundantes como el que gracias a Dios experimentamos en la actualidad, ADIM nace en tiempos muy duros y difíciles, tiempos en que el apoyo financiero para todo desarrollo inmobiliario y turístico se extinguió, tiempos en que el mercado extranjero al que estamos dirigidos se contrajo hasta desaparecer, literalmente en un par de semanas”, añadió.

“A mis compañeros de ADIM les agradezco enormemente su confianza y apoyo por permitirme representarlos en este nuevo periodo, reitero que es para mí un gran honor y sin duda la tarea más importante que me han encomendado en mi vida profesional, pondré todo de mi parte para que esta asociación continúe creciendo e impulsando de manera importante la economía de este puerto”, dijo osé Carlos Palacios Jáuregui.

En el evento realizado en un salón del Centro de Convenciones también agradeció al ahora ex presidente de la ADIM, Fernando Rosete Aragón, por todo su compromiso y dedicación durante su periodo al frente de esa asociación a la que llevó a otro nivel.

“Yo no soy experto en ésto, pero hay quienes me dicen que llevamos un desfase de más de 10 años de rezago y con una inversión aproximada de 8 mil millones de pesos de desfase, eso es lo que me dicen los estudios, la gente que conoce de este tema”, recalcó el Alcalde.

“Bueno, la magnitud es grande, el problema es enorme, sobre todo en la parte más sentida por el desarrollador o por lo que requiere la ciudad y cuál es la parte más sentida, lo que tiene que ver con vialidades, con movilidad y lo que tiene que ver con la red sanitaria que urge el tema de la red sanitaria”, dijo González Zataráin.