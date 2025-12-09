$!Rinde protesta nuevo presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil Capítulo Sinaloa

En una ceremonia marcada por la formalidad y el reconocimiento al trabajo institucional, Édgar Peinado Beltrán rindió protesta como presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil Capítulo Sinaloa, organismo que agrupa a especialistas dedicados a promover estándares más altos en materia preventiva y de atención a emergencias. El acto contó con la presencia del comandante Saúl Robles Chávez, el cual acudió en representación del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, quien con su asistencia destacó la importancia de la coordinación entre cuerpos de auxilio y agrupaciones profesionales.







Durante el acto ceremonial, se destacó la trayectoria profesional de Édgar Peinado Beltrán, así como su compromiso con la formación continua, la profesionalización del sector y la consolidación de proyectos que fortalecen la cultura de la prevención. Por tal motivo, la toma de protesta de Peinado Beltrán marcó un momento significativo para el gremio al abrir un nuevo ciclo orientado a modernizar prácticas y reforzar la colaboración entre instituciones públicas, privadas y sociales.







