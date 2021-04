$!Rinde protesta primer Comité de Jóvenes Empresarios de Canacintra Mazatlán

Tras rendir protesta, Valdés Magallón comentó que las tareas que se planteó el comité son la inclusión de personas con capacidades diferentes, generando conciencia a través de capacitación en las empresas para que no solo las contraten, sino para que la entiendan y aprovechen sus potencialidades.

Instó al equipo a generar empleos y a apoyar a la economía local y a cambio sus beneficios serán la capacitación en la Cámara en donde hay expertos, conocer a grandes empresarios de los que podrán aprender.

El padrino del nuevo comité es el ex líder de Canacintra Mazatlán, Emilio Noé Hernández Kelly, quien les aconsejó no precipitarse en la toma de decisiones, retardo de la recompensa, paciencia, reinvertir las utilidades, tomar pocos dividendos, no pretender resolverlo todo con un WhatsApp, son mejores las reuniones personales, una carta o una llamada tradicional, ser celosos de su tiempo, confiar en sus capacidades como industriales y creérsela.

Helena Larsen Ayala, presidenta de Canacintra, los describió como águilas, personas grandiosas en su mente, en el corazón, en el entusiasmo que ponen.

“Son empresarios con grandes sueños ganas de crecer y ofrecer empleos”, aseguró.

JÓVENES EMPRESARIOS

Javier Valdés Magallón

Roberto González

Alejandra Gómez Salazar

Elías Celis

Andrés Araujo

Verónica Watson

Javier Lizárraga López Puerta

Irasema Kuroda

Kenia Santiago