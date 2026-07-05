$!Rinden homenaje en la Cuarta Región Naval a marino caído en cumplimiento de su deber en Mazatlán

MAZATLÁN._ En las instalaciones de la Cuarta Región Naval se rindió un homenaje este domingo al marino que perdió la vida el viernes pasado en cumplimiento de su deber, durante un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Marina y civiles armados en las inmediaciones de la Presa Picachos. Cerca de las 12:30 horas, el convoy que acompañaba la carroza con el cuerpo de Cristian Eduardo Ibarra Chávez transitó por las avenidas Ejército Mexicano, Gutiérrez Nájera y Emilio Barragán, para después ingresar a las instalaciones navales del puerto, tras salir de una funeraria ubicada en la carretera Internacional al Norte.









Ahí, almirantes, capitanes, clases y marinería le rindieron un homenaje al elemento caído en cumplimiento de su deber. En esos hechos, registrados en la zona rural de Mazatlán, otros tres marinos resultaron heridos, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento. Al homenaje, al que no se dio acceso a personal de medios de comunicación, también acudieron familiares y seres queridos de Cristian Eduardo. Tras el acto, la carroza fúnebre, escoltada por elementos motociclistas y en camionetas de la Semar, se dirigió hacia la iglesia Maria del Mar, en el fraccionamiento Playa Sur, donde se ofició una misa de cuerpo presente, para posteriormente brindarle sepultura.





La tarde del sábado 4 de julio, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México también sostuvieron un enfrentamiento armado contra presuntos delincuentes entre los poblados de Agua Verde y Chametla, en Rosario. Hasta el momento se ha mencionado que 10 civiles fueron abatidos, entre ellos al parecer dos mujeres. Sin embargo, no se ha dado a conocer oficialmente información de ambos hechos.