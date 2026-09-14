$!Rinden homenaje en Mazatlán a pescadores caídos a 31 años de la tragedia del huracán Ismael

A 31 años del paso del huracán Ismael por las cosas de Sinaloa, autoridades estatales y municipales, representantes del sector pesquero, así como también algunos familiares, conmemoraron el aniversario luctuoso de los pescadores que perdieron la vida durante la tragedia ocurrida en septiembre de 1995, en una ceremonia que tuvo lugar en la explanada de La Puntilla. Durante la conmemoración se recordó a los pescadores mazatlecos que zarparon en busca del sustento para sus familias y no pudieron regresar, así como el impacto que su ausencia dejó en hogares del puerto y otras comunidades costeras de Sinaloa. En el acto estuvo presente Jacqueline Cisneros González, representante de las familias de los pescadores, acompañada por Flor Emilia Guerra Mena, Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, además de autoridades navales y militares.





Como parte de su intervención, Guerra Mena señaló que el homenaje a quienes se dedican a la pesca no debe limitarse a las ceremonias realizadas después de una tragedia, sino reflejarse en políticas públicas que les permitan desempeñar su actividad con mayor seguridad. “Debemos rendir homenaje no solo cuando se van, sino a los que todavía tienen vida. Los gobiernos debemos fortalecer nuestras políticas públicas para brindarles acompañamiento y todas las herramientas para que realicen su actividad con la seguridad que merecen”, comentó. La Secretaria destacó que detrás de los productos del mar que llegan a las mesas de las familias existe un trabajo que implica esfuerzo y riesgos para los pescadores, por lo que sostuvo que este aniversario debe generar mayor conciencia entre las autoridades sobre la necesidad de acompañar y proteger a quienes viven de esta actividad.





“Para que nosotros podamos disfrutar de unos ricos mariscos, ellos hacen hasta lo imposible. Y hace 31 años nos quedó claro que van por el sustento y no regresan. Nos debe servir este aniversario para cobrar más conciencia como autoridades y brindar el acompañamiento adecuado”, declaró. Además, la funcionaria recordó que la tragedia no afectó solamente a Mazatlán, sino a familias de distintas comunidades de la costa sinaloense que perdieron a sus padres, hijos, hermanos o abuelos. “Quiero generar una empatía con todas las familias de aquellos hombres que zarparon a la mar y que hace 31 años dejaron recuerdos, corazones rotos y casas quizás vacías. En memoria de ellos les abrazamos y les decimos que aquí estamos con ustedes”, señaló. En su discurso, Estrella Palacios Domínguez expresó que, aunque han transcurrido más de tres décadas, la tragedia provocada por el huracán Ismael continúa presente en la memoria de Mazatlán como puerto pesquero. “Hace 31 años, un día como hoy, el huracán Ismael golpeó nuestras costas y se llevó la vida de decenas de hombres valientes, pescadores mazatlecos que habían salido al mar en busca del pan de sus familias”, dijo. Asimismo, afirmó que la ceremonia busca mantener viva la memoria de las víctimas y reiterar a sus familiares que la ciudad no ha olvidado lo ocurrido, destacando que lo sucedido en 1995 obliga a las autoridades a mantener una ciudad mejor preparada, vigilante y comprometida con la seguridad de quienes trabajan en el mar. La Alcaldesa aseguró que actualmente Mazatlán cuenta con mejores sistemas de alerta temprana, una coordinación institucional más amplia, protocolos de Protección Civil fortalecidos y una mayor cultura preventiva.



