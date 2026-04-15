Rinden lectores homenaje a al escritor Juan José Rodríguez

MAZATLÁN._ En el marco de su 25 aniversario, el Club de Lectura “Mario Vargas” rindió homenaje al escritor mazatleco Juan José Rodríguez, quien llamó a preservar el hábito de la lectura y a resistir ante el predominio de contenidos digitales. “Porque quien lee se imagina creando nuevos mundos”, señaló el autor este miércoles en un encuentro, en el que exhortó a mantener vivo el músculo por leer más libros de papel y menos historias de mentiras en las redes sociales. “La vena poética no la tiene cualquiera y las novelas del reconocido escritor Juan José Rodríguez las ha escrito muy bien”, reconoció por su parte el club de lectura.

El club de lectura ha impulsado esta actividad en numerosas generaciones de lectores.

Desde hace 25 años, Lupita Calleros ha impulsado esta actividad, donde ha visto pasar a numerosos lectores, algunos constantes y otros ocasionales. A lo largo de este tiempo, ha promovido la lectura de diversos títulos y autores, pese a las dificultades que implica fomentar este hábito, además de organizar homenajes a autores locales como la maestra Mely Peraza y Lupita Cárdenas, quienes han compartido sus vivencias. “A lo largo de 25 años han ido y venido lectores y solo ocho integrantes han permanecido como miembros honorarios, como parte importante del grupo. Pero es difícil conforme pasa el tiempo que participen de manera habitual en acudir al club de lectura o leer un libro de papel”, dijo.

El escritor firmó libros al final del homenaje.

Los integrantes del club compartieron algunos comentarios sobre la obra del homenajeado.

Calleros insistió en que actualmente las personas optan más por las redes sociales, cuando siempre será mejor el libro en papel, saborear su olor así como el disfrute de su lectura y el fomento de este hábito en nuevas generaciones. En este aniversario participaron lectores y escritores como Mely Peraza, Lupita Cárdenas, Luis Guillermo López, Alberto Arámburo, Lidia Mondragón y Miguel Ángel Estrada, quienes reseñaron diversas novelas de Juan José Rodríguez. Durante el evento, se destacó que el autor logra tocar el corazón narrando historias con efectos duraderos, por sus crónicas que enlazan etapas de su vida familiar con hechos nacionales e internacionales, así como personajes que atrapan al lector por su identidad mazatleca, citó Joaquín López.

Los lectores coincidieron en que Juan José Rodríguez es un autor capaz de captar la atención del público.

Asimismo, se subrayó que personajes históricos como Francisco Villa o Emiliano Zapata no solo son retratados como figuras de una época, sino como seres humanos comunes que trascendieron por las circunstancias que les tocó vivir. También se resaltó que su obra aborda temas como el cine, los automóviles, los crímenes, el amor, los errores cometidos en las batallas vividas y personajes con grandes verdades, todo ello sustentado en una narrativa investigada y enriquecida con vivencias personales. Ante los asistentes, los lectores coincidieron en que Juan José Rodríguez es un autor capaz de captar la atención del público. Por su parte, el escritor compartió que muchas de sus obras surgen de historias familiares, como la de su abuelo buscador de oro o la experiencia en una lavandería china, que dieron origen a novelas como Lady Metralla, Asesinato en una lavandería china y Mi nombre es Casablanca. Agradeció al club de lectura y aseguró que leer es un acto de resistencia, al considerar que actualmente los textos se han vuelto más breves y que incluso han desaparecido revistas de calidad. Criticó además que, con el auge de la tecnología, proliferan las mentiras en redes sociales, por lo que felicitó al club por preservar los círculos de lectura. También habló de su incursión en el cine a partir de su novela Asesinato en una lavandería china, cuya adaptación contó con inversión estatal y fue filmada en 2009, incluyendo locaciones en los estudios Churubusco. “Me dejo llevar y no hay nada como escribir y lo mejor es cuando públicas una novela”, expresó el autor.