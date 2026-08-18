$!Rinden protesta nuevos integrantes del Consorcio de Derechos Humanos en Sinaloa

Con el compromiso de actuar con vocación de servicio y brindar acompañamiento a la ciudadanía, nuevos integrantes rindieron protesta para incorporarse a la delegación en Sinaloa del Consorcio Internacional de Derechos Humanos A.C. Durante el acto, Rosa María Parra González, delegada estatal del organismo, dio la bienvenida a quienes asumirán responsabilidades en diferentes áreas y los exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, compromiso y disposición para atender a quienes soliciten apoyo. “Espero den lo mejor de ustedes y adopten la posición de servicio y el valor dentro de la organización, porque hoy toman protesta nuevos miembros y eso es un orgullo para mí como delegada estatal. Bienvenidos a cada uno de ustedes”, comentó.







La incorporación de nuevos integrantes forma parte del proceso de fortalecimiento de la representación estatal, con el propósito de ampliar su capacidad de atención y contar con personal especializado para intervenir en asuntos jurídicos, sociales y culturales. Entre quienes rindieron protesta se encuentra Fortino Bastidas Verdugo, quien asumió como coordinador municipal del Consorcio en Rosario y estará encargado de fortalecer la presencia del organismo en ese municipio. También fue incorporada Laura Ivone Valdez Ramírez como delegada estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, área enfocada en el acompañamiento a familiares y colectivos, así como en la canalización de casos ante las autoridades competentes.





