$!Rinden protesta nuevos integrantes del Consorcio de Derechos Humanos en Sinaloa

Con el compromiso de actuar con vocación de servicio y brindar acompañamiento a la ciudadanía, nuevos integrantes rindieron protesta para incorporarse a la delegación en Sinaloa del Consorcio Internacional de Derechos Humanos A.C.
Durante el acto, Rosa María Parra González, delegada estatal del organismo, dio la bienvenida a quienes asumirán responsabilidades en diferentes áreas y los exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, compromiso y disposición para atender a quienes soliciten apoyo.
“Espero den lo mejor de ustedes y adopten la posición de servicio y el valor dentro de la organización, porque hoy toman protesta nuevos miembros y eso es un orgullo para mí como delegada estatal. Bienvenidos a cada uno de ustedes”, comentó.
La incorporación de nuevos integrantes forma parte del proceso de fortalecimiento de la representación estatal, con el propósito de ampliar su capacidad de atención y contar con personal especializado para intervenir en asuntos jurídicos, sociales y culturales.
Entre quienes rindieron protesta se encuentra Fortino Bastidas Verdugo, quien asumió como coordinador municipal del Consorcio en Rosario y estará encargado de fortalecer la presencia del organismo en ese municipio.
También fue incorporada Laura Ivone Valdez Ramírez como delegada estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, área enfocada en el acompañamiento a familiares y colectivos, así como en la canalización de casos ante las autoridades competentes.
Por su parte, Eduardo Bernal Moreno rindió protesta como delegado estatal de Arte y Cultura, desde donde impulsará actividades relacionadas con estas expresiones y su vinculación con la promoción de los derechos humanos.
En el área legal fueron integrados Macario Inés Osuna Tirado, como subdelegado jurídico y contralor, y Felipe René Castro, como miembro del equipo jurídico y de contraloría.
Parra González destacó que los nuevos integrantes deberán mantener una postura de servicio y trabajar de manera coordinada para ofrecer acompañamiento a personas que enfrenten posibles vulneraciones a sus derechos.
La ampliación del equipo permitirá distribuir responsabilidades y atender los casos de acuerdo con su naturaleza, particularmente aquellos que requieran asesoría jurídica, seguimiento en materia de desaparición de personas o intervención de las coordinaciones municipales.
La delegada estatal señaló que la toma de protesta representa un avance en la consolidación de la organización en Sinaloa y permitirá extender gradualmente sus actividades a otros municipios.
Finalmente, Parra González pidió a los nuevos miembros mantener cercanía con la población y conducirse con responsabilidad en el ejercicio de sus cargos, priorizando el servicio, el respeto y la protección de los derechos humanos.