Rocha me invitó a ser Recaudadora de Rentas: Nayla Velarde

MAZATLÁN._ Tras asumir su nuevo cargo público, ahora como titular de Recaudación de Rentas en Mazatlán, Nayla Velarde Narváez aseguró estar preparada y dedicada al 100 por ciento a cumplir en su nuevo cargo en esta administración.

La ex Oficial Mayor y presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán en el Gobierno de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, dijo que fue el Gobernador Rubén Rocha Moya quien la invitó a formar parte de las oficinas de Recaudación de Rentas en Mazatlán, algo por lo cual se dijo muy agradecida.

Señaló que tiene nueve años de experiencia dentro de la administración pública que respaldan su trabajo, por lo que espera demostrar que es apta para el cargo en sus nuevas funciones.

“Estoy contenta. Tengo nueve años en la administración pública, no solo estuve en Oficialía Mayor, pasé por diversas áreas del Ayuntamiento, y algo muy importante que considero yo es que las palabras cuando no van respaldadas con hechos simplemente se quedan bofas, entonces el tiempo va a ser el que les dirá a ustedes si soy apta para estar en este puesto”, señaló Velarde Narváez.

“A título personal, creo que por algo estamos en esta silla; la experiencia la tenemos, las ganas la tenemos, por supuesto. Es tiempo de jóvenes, es tiempo de mujeres, se ha dicho mucho y se ha comprobado también mucho, entonces ustedes dirán después de tres años o después del tiempo que nos toca estar aquí, si soy apta o no”.

Estoy fuera de ese tema ya

Ante el cuestionamiento sobre su situación jurídica en el caso del sobreprecio en la adquisición de lámparas LED, que siendo ella la presidenta del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, el responsable de haber otorgado un contrato a Azteca Lighting de S. A. de C. V. por 400.8 millones de pesos, Velarde Narváez se limitó a responder que no puede decir mucho por recomendación del abogado. Sin embargo, sí añadió que se encuentra completamente fuera de ese tema legal.

“Fíjate que ese tema en específico saben perfectamente ustedes que hay temas cuando son legales que no se pueden tocar mucho. No me puedo meter mucho a fondo por el tema de recomendación de abogados, lo que sí les dejo en claro y está en notas periodísticas que ya han visto ustedes, en esa cuestión yo ya no estoy dentro del tema legal, yo ya estoy fuera en el tema porque se logró demostrar el tema de la participación en ese tema de luminarias. Entonces, por algo estoy fuera”, aclaró.