$!Rocha Moya afirma que no han bajado la guardia en la búsqueda de Carlos Emilio

MAZATLÁN._ Gobierno del Estado, y particularmente las fiscalías, están trabajando para encontrar a desaparecidos como Carlos Emilio en Mazatlán, y aunque no se ha tenido el resultado que se quiere, no se ha bajado la guardia, afirmó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Estamos trabajando en ello, estamos trabajando digo yo, lo hacemos como Gobierno, pero particularmente son las fiscalías y un operativo que acompaña a los investigadores de la Fiscalía. Y bueno, no hemos obtenido el resultado que queremos que es encontrarlos, pero no hemos bajado la guardia, al contrario, seguimos haciendo cateos según se indican en algunos lugares, espacios específicos y se está trabajando, no hemos dejado de trabajar”, añadió este domigno tras dar banderazo de inicio a L’Etape Mazatlán by Tour de France.

Como se informó en su momento, la madrugada del pasado 5 de octubre desapareció Carlos Emilio, joven de Durango, cuando fue al baño del antro Terraza Valentino, del que es copropietario el ex Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde, quien renunció semanas después luego de que el Gobernador anunció un cateo a su establecimiento.

El 5 de noviembre también desaparecieron un padre y su hijo, Abraham Mejía Carrasco y Abraham Mejía Ríos, en el Campo El Diez, en Culiacán, sin embargo, el sábado se informó que el primero fue encontrado asesinado y el hijo habría sido liberado.