$!Rocha Moya afirma que no han bajado la guardia en la búsqueda de Carlos Emilio

MAZATLÁN._ Gobierno del Estado, y particularmente las fiscalías, están trabajando para encontrar a desaparecidos como Carlos Emilio en Mazatlán, y aunque no se ha tenido el resultado que se quiere, no se ha bajado la guardia, afirmó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Estamos trabajando en ello, estamos trabajando digo yo, lo hacemos como Gobierno, pero particularmente son las fiscalías y un operativo que acompaña a los investigadores de la Fiscalía. Y bueno, no hemos obtenido el resultado que queremos que es encontrarlos, pero no hemos bajado la guardia, al contrario, seguimos haciendo cateos según se indican en algunos lugares, espacios específicos y se está trabajando, no hemos dejado de trabajar”, añadió este domigno tras dar banderazo de inicio a L’Etape Mazatlán by Tour de France.
Como se informó en su momento, la madrugada del pasado 5 de octubre desapareció Carlos Emilio, joven de Durango, cuando fue al baño del antro Terraza Valentino, del que es copropietario el ex Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde, quien renunció semanas después luego de que el Gobernador anunció un cateo a su establecimiento.
El 5 de noviembre también desaparecieron un padre y su hijo, Abraham Mejía Carrasco y Abraham Mejía Ríos, en el Campo El Diez, en Culiacán, sin embargo, el sábado se informó que el primero fue encontrado asesinado y el hijo habría sido liberado.
La mañana de este domingo fueron colocadas mantas con los rostros y datos de personas desaparecidas en algunos lugares de Mazatlán, como en el puente de las avenidas Ejército Mexicano y Río Piaxtla, lo que coincidió con el momento en que el Gobernador y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez pasaban por el lugar para encabezar el inicio de la etapa del Tour de Francia en el Parque Ciudades Hermanas.
A lo que Rocha Moya dijo que es lamentable que en Sinaloa se tienen no solamente los últimos casos de desaparecidos mencionados, sino que algunos de meses atrás que la gente sigue con la esperanza de que los puedan encontrar.
“Nosotros también tenemos esa esperanza y por eso traemos operativos especiales para ello”, afirmó el Gobernador.
No obstante, rechazó que con los casos que se han presentado en la entidad haya quedado insuficiente la cantidad de personal de la Fiscalía General del Estado de las Agencia del Ministerio Público Especializadas en desaparición Forzada de Personas.
“No, por cierto que acabamos de incorporar 30 nuevos Agentes del Ministerio Público, 30 nuevos investigadores y 10 peritos, ayer los incorporamos, o sea, 70 investigadores más para este caso y ya van a quedar de manera permanente, estamos ampliando el personal de investigación”, expresó.
“Para todos (atender todos los casos) y para Sinaloa ya de manera permanente”.
De acuerdo con datos de dicha Fiscalía, en lo que va del año han desaparecido 24 personas de 12 estados de la República en Mazatlán, 9 de ellos de Durango.
La misma Fiscalía ha dado a conocer que del 1 de septiembre de 2024 al 15 de septiembre de 2025 se han registrado en la entidad 2 mil 635 personas desaparecidas, de ellas 656 correspondían a Mazatlán.
Dicho lapso coincide con la crisis de seguridad que se vive en la entidad desde el 9 de septiembre del 2024 a la fecha, por la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa, la cual este domingo cumple un año con dos meses.