$!Rocha Moya analiza ampliar la avenida Delfín para evitar congestionamiento vehicular

Tras avanzar a vuelta de rueda, los vehículos de la caravana de la Presidenta de la República cruzaron por un fraccionamiento en conocido campo de golf ubicado frente al Centro de Convenciones para salir hacia la avenida Sábalo Cerritos, pero el congestionamiento vehicular continuó en la avenida Delfín para los cientos de conductores de camiones y vehículos particulares en la zona.

Por ello, antes y después del encuentro se registró un fuerte congestionamiento vehicular en dicha avenida, frente al Centro de Convenciones; y también en vialidades cercanas, por lo que por momentos los vehículos quedaban parados o avanzaban con lentitud.

“La tenía contemplada, no me la han dado como prioritaria porque hay que salir hasta allá, entonces es muy probable que la haga. Ahorita me estoy dando cuenta que no podemos salir a la derecha y allá hay una salida para la autopista”, añadió en entrevista tras el evento al que asistieron miles de personas de diferentes partes de Sinaloa.

MAZATLÁN._ Para evitar el fuerte congestionamiento vehicular que se presentó este sábado por el evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro de Convenciones de Mazatlán, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que repensará el ampliar la avenida Delfín para que salga hasta la zona de Cerritos.

Originalmente había un proyecto para ampliar dicha vialidad hasta la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, antes Carretera Habal-Cerritos, que ayudaría a agilizar el tráfico vehicular en la parte norte de Mazatlán, pero no se ha concretado porque no se ha llegado a acuerdos de venta de los terrenos por donde pasará la obra, de acuerdo con lo que han informado funcionarios de gobierno.

“Voy a repensarla, voy a repensarla”, reiteró Rocha Moya sobre esta vialidad que ya fue ampliada desde el fraccionamiento Chulavista hasta la Avenida del Atlántico, y llega hasta poco más al norte del Centro de Convenciones.



Destaca Gobernador apoyo presidencial a Sinaloa en seguridad y producción

Rubén Rocha Moya también dijo que es muy importante que la Presidenta haya reiterado el apoyo en materia de seguridad para Sinaloa y para los diversos sectores productivos de la entidad.

“Eso es para nosotros muy importante y manejó estar pendiente con el tema de la producción del campo, del maíz y eso es muy importante porque ya lo mete a su agenda y para nosotros lo vamos a seguir platicando. Lo importante es que ella, sin que yo se lo pida aquí en corto, ella lo haya dicho: bueno, tenemos que ver el tema de la comercialización, haber cómo ayudamos, ya lo veníamos comentando ella y yo”, continuó el Gobernador.

También expresó que esta tercera visita de Sheinbaum Pardo a Sinaloa, ya como Presidenta de la República, es muy provechosa.

“Para mí es muy importante que la Presidenta haya venido tres veces a Mazatlán, cuatro ya con la que vino, en un año ha venido cuatro veces, es muy importante la cercanía con la Presidenta, (permite plantearle directamente los temas)”, subrayó Rocha Moya.