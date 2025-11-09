Rocha Moya estará presente en la inauguración del segundo Sendero de Paz en Mazatlán

MAZATLÁN._ El segundo Sendero de Paz en Mazatlán, ubicado en el Parque Central, será inaugurado el sábado 15 de noviembre con la asistencia del Gobernador Rubén Rocha Moya, confirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, nos va acompañar, ya lo anunció, a esta inauguración del segundo Sendero de Paz que tenemos aquí en Mazatlán, en Parque Central. Es un lugar donde vamos a estar fomentando la educación, la cultura, los deportes; es un espacio que está embellecido, bien iluminado y en donde aparte vamos a tener una agenda con muchas actividades recreativas gratuitas para toda la gente de Mazatlán”, dijo.

“También vamos a tener espacio de área de comida, vamos a tener espacios donde va haber cine al aire libre, vamos a tener espacios también para hacer actividades recreativas; entonces, va ser un lugar que yo estoy segura los mazatlecos van a disfrutar muchísimo y próximamente haremos la inauguración de este segundo Sendero”.

Palacios Domínguez agregó que lo que se hizo en las últimas semanas en lo que será dicho Sendero de Paz fue poner más iluminación y se instaló un área de comida totalmente nueva.

“Hicimos embellecimiento de las áreas verdes, se pusieron algunas mini canchas de basquetbol llamadas rebotaderos, también se instalaron juegos infantiles nuevos, también hubo rehabilitación de los baños, también se pintaron unos murales artísticos, se arregló el muelle, entre otras cosas”, indicó.

”También tengo que aprovechar para agradecer a la iniciativa privada porque hubo muchos empresarias, empresarios, que se unieron a esta gran iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum que es Senderos de Paz y es en atención a las causas, como lo mencionaba anteriormente, para fortalecer la cultura, el deporte y las artes como herramienta de transformación de tejido social aquí en Mazatlán”.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando se inauguró el primer Sendero de Paz en Mazatlán en un evento también encabezado por el Gobernador del Estado y la Alcaldesa en el fraccionamiento Santa Fe, una de las áreas de mayor incidencia delictiva de la ciudad en los últimos años.