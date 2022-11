Rocha Moya no ha construido ni una sola casa para los desplazados: MASS

MAZATLÁN._ Las personas desplazadas por la violencia ya no van a regresar a sus hogares en sus comunidades porque sus propiedades están invadidas por la delincuencia, no se ha minimizado la violencia allá, además en el año que lleva como Gobernador, Rubén Rocha Moya no ha construido ni una sola casa para los desplazados, dijo el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

”Eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo, los desplazados ya no van a regresar a sus hogares porque están invadidas sus propiedades, sus casas allá, y segundo, la violencia no se ha minimizado allá, sigue la violencia”, añadió Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez en entrevista este miércoles.

”Y aquí nosotros estamos exigiendo que nos metan al Presupuesto de Egresos para buscar dos cosas: terrenos y viviendas, viviendas no las va poder solventar, bueno, él no ha podido el Gobierno del estado hacer una sola vivienda en un año, si hubiera voluntad política ya hubiera hecho 20, 30, 50, ya ves que Quirino (Ordaz Coppel, cuando fue Gobernador) hizo 55 y dotó terrenos a mil 200 familias”.

Sánchez Gutiérrez añadió que se tienen terrenos para mil 200 familias, pero no se tienen servicios.

Lo anterior lo expresó en entrevista luego de que el pasado fin de semana el Gobernador del estado, Rocha Moya, admitió que en el estado es más sencillo dotar de vivienda en zonas urbanas a quienes huyeron de sus comunidades por situaciones de violencia que tratar de regresar la paz a sus lugares de origen.

El dirigente del MASS añadió que a lo mejor el Gobernador está teniendo alguna plática con las autoridades federales, pero sí urge la vivienda para personas desplazadas en Mazatlán y si hubiera voluntad política ya hubiera hecho unas 20, 20, 40 casas en este puerto este año.

”Pero en un año no ha hecho absolutamente ni una vivienda y se compraron 10 hectáreas de terrenos, está metiendo los servicios para 200 terrenos, pero quedó él desde febrero 26 que nos iba a meter y es hora que no meten los servicios”, recalcó Sánchez Gutiérrez.

“Yo creo que se dedicó a pagar las deudas que le dejó Quirino, dejó muchísimo dinero de adeudos, principalmente en adeudos que no tienen solvencia de pago. Entonces está pagando casi 3 mil millones de pesos ahí y no se ve la obra, obras grandes no se ven, del puente estaba programado desde hace más de un año, las dos avenidas que están haciendo aquí en Mazatlán, una es la Emilio Barragán y la otra la continuación de la Santa Rosa ahí están, todavía no terminan, yo digo que el dinero se fue a pagar adeudos de Quirino que tenía un compromiso político con ellos él y el propio Congreso del Estado porque no le borraron ni una coma a las cuentas públicas de Quirino, o sea, hay favoritismo hacia allá y hay descuido hacia acá”.

Sánchez Gutiérrez recalcó que si el 6 de diciembre próximo no tienen una respuesta positiva a sus demandas tomarán el Congreso del Estado, se están preparando para ello, porque ya no aguantan.

”Y el Gobernador dijo que los desplazados no tienen llenadera, pues que nos digan de qué no tienen llenadera ¿de hartarse de esperar su lentitud? y que dijo que yo a lo mejor iba a pedirle dinero, pues que no me dé, yo no voy a pedirle dinero y si voy a pedirle que no me dé porque es dinero mal habido, tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la pata, si me da es malo, no es eso, queremos respuesta de viviendas y servicios”, reiteró el dirigente del MASS.

”Yo creo que lo dijo bien, hasta hoy lo reconoció: los desplazados ya no pueden vivir en la sierra porque no hay condiciones para vivir, las viviendas que tenían están invadidas por la delincuencia organizada y la delincuencia organizada sigue ahí, y te digo una más, la famosa Guardia Nacional, el Ejército y Marina los ves por las carreteras, pero no los ves por la sierra donde están los problemas, ahí están los delincuentes posesionándose de todo lo que era de ellos (de los desplazados)”.Subrayó que hay gente que va a vender dos, tres vacas y se las quitan.