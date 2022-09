Rocha Moya pide a Embajador de Estados Unidos no haya veto al tomate, tampoco alertas, y pide que acerquen visas

El Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó al Embajador Ken Salazar que el Gobierno estadounidense ya no emita alertas de viaje sobre Sinaloa, que no vete al tomate sinaloense y que se acerquen visas para los habitantes del estado.

“Es muy importante encontrarnos con el Embajador, nosotros tenemos muchas cosas, vimos cosas en la agenda, la estacionalidad, del tomate por ejemplo, que Florida produce al mismo tiempo que nosotros y cada seis años tenemos la amenaza de castigo por un presunto ‘dumping’, que no lo tenemos”, expresó Rocha Moya.

“Vimos la posibilidad de que se nos acerquen visas, antes lo teníamos en Mazatlán, entonces fue un planteamiento, el tema de seguridad, lo tratamos, simplemente que conozcan qué es lo que se está haciendo y cuál es la estadística, ¿por qué?, porque queremos demostrar que no existen razones para que tengamos el ‘warning’, la alerta de que no vengan a Sinaloa, entonces también lo planteamos”.

Agregó que el Embajador dijo que corresponde a otras instancias de su País determinar dicha alerta.

“El Embajador y el propio Cónsul general dicen que ya conocían nuestros datos, que está informado y que no son los que deciden, hay otra metodología, pero estamos seguros que van a llevar una opinión favorable para que no tengamos ese tema del impedimento a que los ciudadanos norteamericanos vengan a Mazatlán, es para todo el estado”, continuó Rocha Moya.

“De acuerdo con la metodología, es en abril, sin embargo, nosotros consideramos, él mismo lo dijo (Embajador), ellos mismos consideran que no hay razón de ser (para que se establezca la alerta de viaje para Sinaloa), pero no son quienes lo van a decidir, pero que sepa es muy importante la opinión del Cónsul, que estuvo aquí, conoció nuestros informes, que preguntó, indagó”.

También manifestó que en materia de seguridad se ha bajado de manera importante en algunos delitos en la entidad.

“Hemos bajado de manera importante algunos delitos, pero no estamos conformes, por ejemplo, con el tema de los delitos patrimoniales y no solo eso, otro tema que no nos tiene conforme es el tema de las desapariciones forzosas, no podemos estar contentos con eso”, reiteró el Gobernador de Sinaloa.

Rocha Moya también dio a conocer que se planteó al Embajador de Estados Unidos en México el tema de las inversiones, que apoye, que hable bien de Sinaloa y que invite a los inversionistas.

“Planteamos, ahí este tema, planteamos que nos echen la mano, que hable bien de Sinaloa y que invite a los inversionistas, tratamos muy particularmente el Corredor T-MEC, este que está planteándose, ese se lo llevó, incluso, va a haber una reunión especial para eso”, informó.

“La idea es que podamos tener una reunión, Coahuila, Durango y nosotros, al menos con la mediación de la Embajada (para el tren a Durango), incluso dice que acaba de platicar con el que va ser el nuevo Gobernador de Durango y que le dijo que, bueno, que habló maravillas de Mazatlán, y que ellos están en la idea de que ese corredor lo concluyamos precisamente aquí, con la construcción del nuevo puerto, un nuevo puerto de altura”.