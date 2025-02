Rocha Moya tiene un candado por eso no es viable su revocación de mandato: Sergio Torres

MAZATLÁN._ Pese a todas la exigencias que piden una revocación de mandato al Gobernador Rubén Rocha Moya, la cual ya fue desestimada por el Instituto Electoral de Sinaloa, el Diputado Sergio Torres Félix, indicó que este tema no es viable legalmente porque tiene un candado en Ley que lo protege.

Torres Félix, dirigente de Movimiento Ciudadano, señaló que la negativa a la revocación de Rocha no es culpa de los partidos de oposición, como lo dijo el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez, sino que los mismos morenistas aprobaron las normas al tener mayoría en la cámara.

“En este tema de la revocación, no es algo que esté en el Congreso del Estado, incluso no es viable legalmente, porque en la ley que se aprobó, pusieron un candado que no se puede hacer, no puede aplicarse en estos tiempos, sino hasta el 2027”, específico Torres Félix.

“Desde el Gobierno del Estado, el Secretario Feliciano Castro culpó de esta falta de ejercicio en la revocación del mandato a la oposición y miente tajantemente, porque ellos tenían mayoría cuando se hizo la ley, ellos pusieron ese candado para que no se aplicase en el sexenio del doctor Rubén Rocha. Pero como te digo, lo que la gente nos dice a nosotros es que quieren resultados, quieren que el Gobierno sea empático y que no evadan su responsabilidad”.

Cabe recordar que fue en noviembre del año pasado cuando el IEES rechazó las tres solicitudes de grupos de ciudadanos que pedían iniciar un proceso de revocación de mandato contra el Gobernador sinaloense; esto debido a toda la situación de la violencia que comenzaba a ser un golpe crítico.

MC TIENE MENOR RECHAZO QUE PRI Y PAN

Por otro lado, Sergio Torres Félix, mencionó que Movimiento Ciudadano es actualmente el partido con mayor proyección en el país, así como el que menor rechazo tiene, superando incluso a entidades como PAN y PRI.

“Movimiento Ciudadano es el partido con mayor proyección de crecimiento a nivel nacional, no solamente en Sinaloa. Además, es el partido con menor rechazo de la gente. Mientras que el PRI trae un rechazo del 80 por ciento, el PAN cerca del 70 por ciento, en Movimiento Ciudadano tienen un rechazo según todas las encuestas, de solo un 2 por ciento”,

“Hay una gran expectativa de seguir creciendo, de seguir ganando más posiciones en Cabildo, más presidencias municipales, diputaciones locales y federales, y eso lo vamos a lograr únicamente con trabajo, siendo honestos, influyente, plurales, protagonistas y sobre todo que la gente nos vea que somos un Movimiento que le puede ser útil”.