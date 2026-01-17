$!Rocha Moya y Estrella Palacios participan en la tradicional cabalgata de los Escobar en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, participaron en la tradicional cabalgata de los Escobar en Mazatlán, la cual se celebró en un ambiente de camaradería con los jinetes y sus familias.

De acuerdo con un comunicado, la caravana partió al mediodía de este sábado, como todos los años, desde el rancho Chuchupira, al norte de Mazatlán, en el kilómetro 14 de la maxipista, para enfilar por los caminos vecinales de terracería y continuar por la playa, hasta llegar al destino final, el rancho Las Habas, donde una vez finalizada la cabalgata, tuvo lugar una fiesta familiar.

Esta tradicional cabalgata tiene más de 24 años y en esta ocasión contó con la asistencia de jinetes no solo de Mazatlán y otras ciudades de Sinaloa, sino de estados como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El evento es organizado por don Joaquín Escobar.

También acompañaron al Gobernador Rocha Moya, el anfitrión, el Diputado Carlos Escobar; y el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.