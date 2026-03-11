$!Rocha se reúne con Cónsul de EU en Mazatlán y acuerdan fortalecer cooperación

El Gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, con quien abordó diversos temas de interés común y acordaron fortalecer los lazos de cooperación entre el Gobierno de Sinaloa y autoridades del País vecino. Durante el encuentro, realizado en Mazatlán, el Mandatario estatal presentó al diplomático estadounidense un panorama general del Estado en rubros como turismo, economía y seguridad. Rocha Moya destacó los proyectos de inversión extranjera que se han concretado recientemente en la entidad, entre ellos el proyecto de Mexinol, de capital estadounidense, el cual forma parte de las iniciativas de gran escala que se desarrollan en Sinaloa.

También explicó que el puerto de Topolobampo fue designado como uno de los 14 polos de desarrollo impulsados por el Gobierno federal dentro de la estrategia de crecimiento económico nacional. En materia de seguridad, el Gobernador expuso al Cónsul el funcionamiento de la Mesa de Construcción de la Paz, en la que participan autoridades de los tres niveles de Gobierno y que sesiona diariamente para dar seguimiento a los temas de seguridad y diseñar operativos específicos. Como ejemplo, mencionó el operativo implementado durante el Carnaval de Mazatlán. Previo a este encuentro con el representante diplomático, Rocha Moya encabezó precisamente la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz en las instalaciones de la Cuarta Región Naval.

El Cónsul Drew Hoster reconoció el respaldo que el Gobierno federal ha brindado a Sinaloa en diversos rubros, entre ellos seguridad, inversión pública, salud y educación. Asimismo, expresó la disposición para mantener cooperación con el Gobierno estatal en temas de interés compartido, particularmente en el impulso a las inversiones. Durante la reunión también participó el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien expuso el crecimiento de empresas que han invertido en la capital sinaloense, entre ellas diversas franquicias de origen estadounidense que se han instalado recientemente o ampliado sus operaciones entre 2025 y lo que va de 2026.