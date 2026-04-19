$!Rodada Pueblos y Paisajes impulsa turismo y derrama económica en La Noria: Alcaldesa

MAZATLÁN._ La Rodada Pueblos y Paisajes 2026, que en su segunda edición se realizó este domingo 19 de abril de Mazatlán a La Noria, permitió dar a conocer todo lo bueno que tiene este Pueblo Señorial, consideró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. “Es una rodada que nos permite dar a conocer todo lo bueno que tiene nuestro Pueblo Señorial de La Noria para que los (asistentes) disfruten de su gastronomía, de su artesanía y también que aquí en el pueblo tengamos derrama económica, eso es muy bueno, y la verdad que también es una actividad que promueve la salud y la movilidad sustentable”, dijo. “Y estamos muy agradecidos con Omar López de Sebides (Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno estatal), con la coordinación de Sectur (Secretaría de Turismo de Sinaloa) y por supuesto el Ayuntamiento de Mazatlán estamos colaborando para que esta gran rodada, en la que participaron alrededor de mil 350 ciclistas, adquieran la mejor experiencia”.









Palacios Domínguez recordó que los ciclistas tienen la costumbre de los fines de semana hacer rodadas y qué mejor que se tengan estos programas, como en la Rodada Pueblos y Paisajes, donde se tienen puntos de hidratación, acompañamiento y un ambiente familiar que genera que la gente de la comunidad le vaya muy bien. “A toda la gente que no ha venido a La Noria, le recomendamos que venga con sus familias en los fines de semana. Hay muchísima oferta gastronómica, tenemos un Corredor Gastronómico con diferentes restaurantes para todos los gustos, aquí en el pueblo también hay muchísimas cosas que ver, música en vivo, la comunidad de La Noria que se organiza, que saca sus tianguis”, recalcó. La Presidenta Municipal dio este domingo la bienvenida a los participantes de la segunda edición de la rodada en mención; la primera se realizó de Culiacán el poblado de El Tamarindo. “Tenemos un callejón temático nuevo donde tenemos un mural de los más grandes personajes icónicos de la música y grandes personalidades de La Noria; es un pueblo muy pintoresco, que es un Pueblo Señorial y que recomendamos a todos los mazatlecos y visitantes que vengan a disfrutarlos”.







