$!Ropa, calzado y juguetes, entre lo más buscado en el Tianguis Navideño de la Juárez, en Mazatlán

Con una gran afluencia de visitantes desde temprana hora, este domingo se vivió el primer día del Tianguis Navideño instalado en la Colonia Benito Juárez, donde cientos de familias mazatlecas acudieron para comenzar con las compras decembrinas de este año. Desde muy temprano, el tradicional mercadito lució abarrotado de personas que recorrieron los coloridos pasillos en busca del obsequio perfecto entre decenas de puestos, los cuales ofrecían mercancía recién surtida especialmente para la temporada navideña.









Entre los artículos más solicitados destacaron la ropa y los accesorios, ya que muchos buscaban un atuendo “ad hoc” para las fiestas. Desde abrigos, camisas de franela, pantalones de mezclilla y otras prendas invernales fueron de lo más requerido por los compradores. Asimismo, la ropa de bebé, vestidos para niña, suéteres para niños y jóvenes, así como pants y calcetines con temática navideña, se convirtieron en los favoritos, especialmente entre las abuelitas que buscaban un detalle especial para sus nietos. El calzado también registró buena demanda, con puestos de tenis deportivos, zapatos casuales y zapatillas para Dama que atrajeron a quienes buscaban un regalo para papá, mamá o los hermanos.







