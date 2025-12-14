$!Ropa, calzado y juguetes, entre lo más buscado en el Tianguis Navideño de la Juárez, en Mazatlán

Con una gran afluencia de visitantes desde temprana hora, este domingo se vivió el primer día del Tianguis Navideño instalado en la Colonia Benito Juárez, donde cientos de familias mazatlecas acudieron para comenzar con las compras decembrinas de este año.
Desde muy temprano, el tradicional mercadito lució abarrotado de personas que recorrieron los coloridos pasillos en busca del obsequio perfecto entre decenas de puestos, los cuales ofrecían mercancía recién surtida especialmente para la temporada navideña.
Entre los artículos más solicitados destacaron la ropa y los accesorios, ya que muchos buscaban un atuendo “ad hoc” para las fiestas. Desde abrigos, camisas de franela, pantalones de mezclilla y otras prendas invernales fueron de lo más requerido por los compradores.
Asimismo, la ropa de bebé, vestidos para niña, suéteres para niños y jóvenes, así como pants y calcetines con temática navideña, se convirtieron en los favoritos, especialmente entre las abuelitas que buscaban un detalle especial para sus nietos.
El calzado también registró buena demanda, con puestos de tenis deportivos, zapatos casuales y zapatillas para Dama que atrajeron a quienes buscaban un regalo para papá, mamá o los hermanos.
Por supuesto, los juguetes no pasaron desapercibidos, ya que balones, muñecas y carritos figuraron entre los más vendidos en vísperas de la Navidad. De igual forma, los videojuegos y los maletines de pinceles llamaron la atención de chicos y grandes.
Además de la variada oferta comercial, el Tianguis Navideño de la Juárez contó con puestos de comida, donde se ofrecieron tacos, tostadas y gorditas, así como servicios de corte de cabello y arreglo de barba que se colocan cada domingo en el lugar.
El Tianguis Navideño continuará en los próximos días como una de las principales opciones para realizar las compras decembrinas en la ciudad. Mientras que el martes 16 de diciembre tendrá su corte de listón oficial en turno de las 16:00 horas.