Rotario Mazatlán alista caminata por la salud para dotar de filtros de agua a escuelas

Directivos del Club Rotario Mazatlán y de Rotary Internacional anunciaron el “Walkathón” o la caminata por la salud en el Estadio Teodoro Mariscal para recaudar fondos que ayuden a combatir la polio y enfermedades en niños y jóvenes.

El evento con causa que forma parte de la agenda de actividades altruistas se desarrollará el domingo 17 de mayo a partir de las 8:00 am al medio día, donde a través de una aportación de 100 pesos podrán recorrer las áreas destinadas por edades.

“Anota un jonrón con la caminata de la salud Walkathón”, para apoyar a erradicar problemas de salud, para el caso de Mazatlán con la instalación de sistemas integrales de filtros purificadores para dotar de agua de calidad a algunas escuelas y sus alrededores, explicó Alfredo Ruelas Solis, presidente del Club Rotario Mazatlán en la conferencia de prensa.

Dijo que aún no tienen definido las escuelas a beneficiar con los sistemas de filtración de agua para combatir problemas estomacales, porque primero evaluarán cuántos equipos puedan adquirir.

Del proyecto para dotar de agua limpia a las escuelas, expuso que fue iniciado por la comunidad extranjera de La Viña en Mazatlán y solo la están respaldando.

Destacó que el club Rotario está celebrando su 99 aniversario de fundación y uno de sus pilares es mejorar la calidad de las familias y segmentos vulnerables.

Se trata de una caminata para todos, empezando desde las 8:00 horas hasta el mediodía con un costo de inscripción de 100 pesos, dijo José Jiménez.

Les acompañaron Óscar Tirado Tirado, Ismael Barros Zorrilla, Silvia Patati, Jose Manuel Magallón, Chail Davis del Club Rotary Internacional y José Manuel Jiménez para dar a conocer la campaña.

Silvia Patati agradeció la aportación de algunos patrocinadores que ya se sumaron en la organización, pero llamó al resto de la sociedad para engrandecer el evento con causa.

El “Walkathón” está a solo unos días de realizarse en Mazatlán con el respaldo de patrocinadores y el Club Rotary Internacional, adelantó.

Será la segunda edición donde participan los Rotarios, la primera caminata con causa se desarrolló en el Colegio Sam’s recaudando 72 mil pesos que se duplicaron por Rotary Internacional para la compra de un sistema integral de filtros para el agua y para la campaña Polio plus.

Chail Davis, de Club Rotary Internacional, agradeció a quienes han aportado en este esfuerzo pues lo recaudado se va a la elaboración de la vacuna contra la polio en países donde no ha sido erradicada.

“Mientras exista la polio en la tierra los niños están en peligro”, resaltó cómo motivo insignia

Se agregó que los participantes de la caminata tendrán disponible diversas áreas de juego, como los niños que correrán las bases, podrán tocar la loma de lanzamiento y los adultos desde home hasta la franja de advertencia para que toda la familia y de todas las edades se apunten.

El evento recaudatorio, aseguran, se verá reflejado en las escuelas y estudiantes donde colocarán los sistemas de filtrado de agua.

Entre las estimaciones hechas, hablaron de que van por un registro de 750 a 2 mil 500 personas.

Aclararon que si bien es cierto que en México se erradicó la poliomielitis, la participación del club Mazatlán es para apoyar al club Rotary Internacional, quien a su vez les aportará el equivalente de equipos de filtraje del agua y con ello combatir enfermedades gastrointestinales que son muy comunes en edades de preescolar, primaria y secundaria.

Expusieron que el éxito de esta campaña de recaudación dependerá de la asistencia de participan, así que reiteraron la invitación para inscribirse.