MAZATLÁN._ El incidente en el que un helicóptero de la Marina realizó un aterrizaje de emergencia el pasado jueves al sur de Culiacán fue porque la aeronave rozó un cable de energía eléctrica que no estaba señalizado, manifestó el comandante de la Octava Región Naval, Almirante Cuerpo General Diplomado de estado Mayor, Javier Abarca García.

“El día de ayer dentro de las operaciones que estamos realizando en el estado de Sinaloa pues es la campaña permanente para la localización y erradicación de plantíos de mariguana, de amapola o de alguna actividad ilícita, esos operativos los hacemos por mar, tierra y aire, en el caso de ayer uno de nuestros helicópteros que estaba operando aquí en la comunidad centro norte de Sinaloa pues tuvo un pequeño incidente”, añadió Abarca García.

“Efectivamente durante los vuelos de reconocimiento que andaba haciendo rozó con uno de los cables de energía eléctrica que están por el área, este cable no estaba señalizado, normalmente los cables se señalizan, la Comisión Federal (de Electricidad) pone una señalización en los cables, unas pequeñas esferas y eso permite verlos, no tenía esa señalización y desafortunadamente en ese reconocimiento el helicóptero hizo contacto con uno de los cables y tuvo que aterrizar en las cercanías, revisamos la nave, no tenía daños mayores y pudo continuar su vuelo y actualmente la tenemos en Culiacán”.

El comandante de la Octava Región Naval reiteró que el helicóptero está actualmente en Culiacán para hacerle una revisión más exhaustiva, pero definitivamente va continuar operando.

“Las aeronaves son sujetas a mantenimientos periódicos que se llevan de manera puntual, esto como le menciono fue un desafortunado incidente por una falta de señalización en los cables de energía eléctrica que cruzan la zona serrana por donde andaba volando el helicóptero”, reiteró el Almirante Abarca García.