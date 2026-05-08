Ruta del Vía Zaragoza en Mazatlán no desaparece, se le está haciendo una reingeniería: Alianza

Antes los múltiples rumores que surgieron en redes sociales, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán confirma que la ruta del Vía Zaragoza no ha sido eliminada de sus servicios, sino que se encuentra inactiva debido a que se le está haciendo un reestructuración para mejorar su ruta y hacerla más atractiva para el usuario.

Lo anterior lo explicó José Santos García Valdez, presidente de la Alianza de Camiones, quién también mencionó que la ruta tiene poca demanda de pasajeros, lo que hace que sea menos rentable para los transportistas.

Debido a esto, dijo, se tomó la decisión con apoyo de la Dirección de Vialidad y Transporte.

“Realmente no estamos quitando la ruta, lo que salió es una mala información. Estamos haciendo una reingeniería de la ruta porque el aforo no era un aforo rentable. Nosotros vendíamos aproximadamente por unidad 90 boletos diarios, y sumado al consumo de combustible, que si tú sacas la cuenta a 13 pesos 90 boletos, pues no teníamos rentabilidad, al contrario, teníamos un déficit”, explicó García Valdez.

”Entonces, tomamos la decisión, platicamos nosotros con la Dirección de Vialidad y Transportes, estamos en coordinación con ellos para reactivarla la próxima semana, si Dios quiere, pero todo dentro del marco legal para no afectar a la competencia. Nosotros simplemente queremos una ruta más atractiva, pero va a permanecer la Zaragoza activada”.

Señaló que ante la ausencia de la ruta, tanto la Alianza como los autotransportes Águilas del Pacífico estarán manejando otras rutas que cubran los caminos que tomaba el Vía Zaragoza, especialmente el que iban hacia Pradera Dorada.

Sin embargo, recalcó que la decisión de darle un “break” se tomó en beneficio de todos.

“Tanto la competencia como nosotros estamos alimentando con otras rutas alternativas a las personas que tomaban el Vía Zaragoza tal y como ya estaba diseñada. Sabemos de tantos memes que había de la ruta, de que ha llegado incluso de aquí a Tijuana o a Honduras, pero relativamente es una ruta que tardaba desde la Pradera hasta el Centro”.

“Estamos hablando de una hora y media de camino solamente la media vuelta; entonces, el costo-beneficio para nosotros realmente no lo había y ahorita estamos en eso directamente con el apoyo de Vialidad para la reingeniería de esa ruta y posteriormente reingeniería de más rutas que no tienen tanto aforo. Es decir, tratarlas de hacer más atractivas y más lineales”.

Aunque no se dio una fecha exacta, García Valdez mencionó que el Vía Zaragoza podría volver a circulación la próxima semana, esperando tener un mayor aforo que les ayude a superar los 90 boletos diarios que vendían anteriormente, el cual fue uno de las causas que la llevó a reestructuración.

Se espera que en los próximos días la Alianza de Camiones dé a conocer a los medios de comunicación la nueva ruta y novedades que tendrá el Vía Zaragoza a partir de ahora, ya que continúa siendo una de las rutas más emblemáticas del puerto, pese a sus casi 3 horas en completar una vuelta.