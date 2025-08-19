Rutas de camiones urbanos se irán modificando conforme avance construcción del nuevo paso vehicular: Alianza

MAZATLÁN._ Tal y como pasó durante la construcción del puente vehicular en la avenida Libramiento-Colosio, las Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán estará determinando nuevas rutas para algunas unidades que pasen cerca de la obra en Carretera Internacional México 15 y Óscar Pérez Escobosa; así lo dio a conocer su dirigente, Efrén Landell Osuna.

Señaló que estas desviaciones en las rutas se irán dando conforme avance la construcción en dicha zona, por lo que de momento rutas como San Joaquín, Venadillo y Pradera Cerritos continuarán igual. Sin embargo, advierte que esto podría cambiar pronto.

“Sí, ahorita vamos a estar igual hasta que nos lo permita la construcción, pero una vez que avance la construcción, pues obviamente el tránsito nos va a desviar y tendremos que buscar rutas alternas”, señaló Landell Osuna.

“No vamos a poder dejar la gente donde siempre o subirla donde siempre por el tema de la construcción, pero estamos acostumbrados, siempre nos pasa lo mismo; fue en la Pepsi, fue en el Conchi, fue ahora en el último frente del Renacimiento y pues tendremos que buscar otra vía”.

Mencionó que de momento no han tenido pláticas con Vialidad y Transporte o el mismo Tránsito Municipal para determinar las rutas alternas o desviaciones, pero ya se están preparando para tomar acciones en cuanto al tiempo de recorridos o número de vueltas que hacen los camiones.

“Vamos a seguir todavía como estamos ahora mismo; a lo mejor la siguiente semana ya nos sentamos a dialogar, cómo va a ser la ruta y todo eso. Yo por ahora desconozco, así que a esperar que nos indiquen ellos (Vialidad y Transporte) por dónde va a ser las vías alternas”.

“En el último puente (Libramiento-Colosio), la ruta la teníamos programada de 6 vueltas en el total del día, y al final tuvimos que reducirla a cinco. Entonces, dependiendo de las vialidades y cómo se ponga, vamos a definir eso, pero ya ha transcurrido el tiempo”.

PIDEN PACIENCIA

Asimismo, Landell Osuna pidió a los ciudadanos tener paciencia con los conductores de la Alianza y sus unidades, pues al igual que ha pasado en otras ocasiones, el tráfico siempre va a ser una situación que se presenta en las calles, y estas obras de Gobierno vendrán a acrecentarlo todavía aún más.

“(Les diría) Que nos tengan paciencia, porque precisamente en este tipo de obras los camiones se desvían y tardan más en llegar al lugar porque se reducen los carriles de circulación; entonces se hace el tráfico mucho más pesado. Así que, que tengan paciencia nada más, ya que son obras que vienen a beneficiar al municipio, pero sí nos afecta de manera indirecta por el tiempo en que está la obra en construcción”.