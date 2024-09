MAZATLÁN._ Tras los enfrentamientos violentos que generaron caos en la autopista Mazatlán-Durango el día viernes, y que provocó la suspensión de viajes por esa ruta, este sábado las corridas del puerto rumbo a Durango, Saltillo y Monterrey reanudaron sus servicios con normalidad en las distintas centrales.

En el caso de Autobuses Apolo Platinum Mazatlán, le encargada Sandra Gutiérrez, confirmó que sufrieron pérdidas económicas por un día en el que no pudieron mover para nada sus transportes.

“Sí, ya se reanudaron los viajes el día de hoy, habían estado suspendido la desde el día de ayer, pero sólo fue un durante un día, el mismo viernes y ya hoy están de regreso. Todas las corridas se fueron afectadas, desde Durango, Torreón, Saltillo y Monterrey”, dijo.

“La verdad sí tuvimos demasiadas perdidas ese día. No tenemos una cantidad exacta pero si hubo perdidas, también por las salidas de Monterrey para Mazatlán que no se pudieron concretar ayer”.

La encargada agrega que no habían pasado por ninguna situación que no les permitiera trabajar en las corridas hasta el viernes, siendo esta la primera vez desde que iniciaron los enfrentamientos entre civiles. Asimismo, cuenta que son las autoridades las que les indican sobre los bloqueos.

“No, no nos llega ningún aviso. Tenemos nosotros que estar checando con autoridades cuando suceden este tipo de casos. Hasta ahora no tenemos ninguna información nueva, todo va bien al día y al momento. Nosotros no habíamos tenido ningún inconveniente con los viajes, hasta ayer apenas se dieron”.

CENTRAL CAMIONERA REANUDA CORRIDAS A DURANGO

Por su parte, el gerente de la Central Camionera de Mazatlán, Álvaro Peña Miguel confirmó que ellos tampoco tuvieron rutas que transitaran la autopista Mazatlán-Durango durante el viernes, pero para este sábado ya había regresado a la normalidad también.

“Así es, estuvo cerrada el día de ayer, sin embargo, paulatinamente se están incorporando ya las corridas. Pero sí fue un hecho que estuvo cerrado el tema de la autopista Mazatlán-Durango. Todo se reanudó apenas está mañana y están circulando con normalidad está día”, dijo.