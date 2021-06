$!¿Sabías que con el Tetrapak se pueden realizar muebles? Mazatlecos te invitan a reciclarlo

“¿Por qué debo reciclar? Porque voy a tener menos inundaciones, me voy a quejar menos del calor, me voy a quejar menos de los huracanes, de las nevadas. O sea, es como un efecto mariposa, por una cosa se genera otra”, detalló.

Comentó que el dinero que se obtiene del reciclado y otros programas ecológicos, se dona al CIBSA (Centro Integral de Bienestar Socio Animal) para rescatar animales, costear su atención médica, alimentación entre otras cosas.

“Aquí son tres motivos para hacerlo. Una, hazlo por los animales, que es lo que nos interesa pues sacar un recurso para poder ayudar a los animalitos para crear consciencia en la sociedad. Dos, si no te importan los animales hazlo por la ecología, hazlo porque vas a tener menos contaminación y poder comerte un pescado más limpio. Y ya si definitivamente dices: “es que no me importa”, hazlo porque es basura, la vas a tirar al final de cuentas”.

Explicó que de los envases de Tetrapak se separan dos materiales, el cartón y el polialuminio, un material muy resistente que una vez que se funde, sirve para hacer muebles, o cualquier otro reemplazo de madera.

El cual además de hacer que se talen más árboles, es material poco flamante que reduce incendios y también resulta más económico, lo que resulta que los artículos creados con él, tengan mayor alcance a las personas.

“Queremos invitar a la gente, sabemos que tenemos un problema mundial ecológicamente y en los últimos días hemos visto cómo la basura ha manchado proyectos municipales muy buenos como los colectores y estos nunca van a servir si hay basura”.

Cuando los envases dejan de utilizarse, esto se cortan y se lavan, para después llevarlos al módulo de recepción de los cartones y una vez estando ahí ingresarlos por la boquilla.