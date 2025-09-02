$!Sacan una gran cantidad de toallitas húmedas del drenaje en Real Pacífico, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una gran cantidad de toallitas húmedas taponeaba el drenaje y ocasionaba derrame de aguas negras en el fraccionamiento Real Pacífico.
De acuerdo a un comunicado de Jumapam, se informó que luego de recibir el reporte ciudadano al número 073 de Aquatel, sobre un derrame de aguas residuales entre las calles Mar y Jaiba, personal del Distrito Valles del Ejido, de la gerencia de operación de la paramunicipal, acudió al lugar para efectuar las tareas de desazolve, apoyado con el equipo hidroneumático.
Los trabajadores extrajeron en el lugar una gran cantidad de basura, predominando toallitas húmedas.
En el comunicado se dio a conocer que desde su arribo, el equipo del organismo operador pudo observar a primera vista una gran cantidad de desechos sólidos que fluían de la tapa de la alcantarilla, complicando el buen funcionamiento de la red sanitaria, entre los que destacó un buen cúmulo de toallitas húmedas y de objetos inorgánicos como plásticos, entre otros.
Para erradicar este tipo de problemas, Jumapam reitera el llamado a la población para que no arroje basura al drenaje, en especial que no tire desechos de aceites, grasas y alimentos, productos de higiene personal como pañales, toallitas húmedas, preservativos, guantes, cubrebocas y toallas sanitarias, ya que generan severos problemas al sistema de alcantarillado con el taponamiento de las tuberías.
En general, los desechos sólidos que se arrojan al alcantarillado, son “el talón de aquiles” de la red de alcantarillado municipal, de donde se ha extraído todo tipo de objetos, incluso muebles, hasta pedazos de escombro, tal y como sucedió el pasado fin de semana en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, muy cerca de Real Pacífico.