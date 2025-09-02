$!Sacan una gran cantidad de toallitas húmedas del drenaje en Real Pacífico, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una gran cantidad de toallitas húmedas taponeaba el drenaje y ocasionaba derrame de aguas negras en el fraccionamiento Real Pacífico.

De acuerdo a un comunicado de Jumapam, se informó que luego de recibir el reporte ciudadano al número 073 de Aquatel, sobre un derrame de aguas residuales entre las calles Mar y Jaiba, personal del Distrito Valles del Ejido, de la gerencia de operación de la paramunicipal, acudió al lugar para efectuar las tareas de desazolve, apoyado con el equipo hidroneumático.

Los trabajadores extrajeron en el lugar una gran cantidad de basura, predominando toallitas húmedas.