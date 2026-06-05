Saldrán panistas a las calles con programa ‘Toca, Toca’ para escuchar a la ciudadanía

Como parte de la estrategia nacional denominada “Terremoto Azul”, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán realizará este sábado una jornada de acercamiento ciudadano a través del programa “Toca, Toca”, con el objetivo de escuchar las inquietudes, quejas y propuestas de los habitantes.

El dirigente municipal del PAN, Luis Ángel Salinas Gudiño, informó en rueda de prensa que esta actividad forma parte de una convocatoria nacional en la que participarán los comités directivos municipales del partido en todo el País, tratando de fortalecer el contacto directo con la población.

“El día de mañana (sábado) nuestra dirigencia se suma al evento nacional convocado por nuestro partido, denominado ‘Terremoto Azul’. Cada comité directivo municipal del PAN va a estar activándose a través del programa que denominamos ‘Toca, Toca’, donde visitamos las colonias, tocamos los hogares, escuchamos a las personas, escuchamos sus quejas y les recordamos todas las situaciones de cuando el PAN gobernaba a favor de la ciudadanía”, expresó Salinas Gudiño.

En el caso de Mazatlán, la actividad se llevará a cabo en la Colonia Benito Juárez, específicamente en el cruce de las avenidas Las Américas e Internacional, donde en punto de las 8:30 horas, militantes y dirigentes recorrerán diversas calles para dialogar con los vecinos de esa zona.

“Vamos a estar promocionando que el PAN está cerca de los ciudadanos actualmente, ya que los ciudadanos lo que necesitan son partidos en las calles, no partidos que estén solo con el café y de brazos cruzados”, dijo.

Destacó que durante estos recorridos no solo recibirán reclamos o inconformidades, sino también propuestas ciudadanas que puedan contribuir a la construcción de mejores políticas públicas.

“Buscaremos escuchar a las personas, sus quejas o los reclamos que tengan, pero también oír sus sugerencias, porque muchas veces no solamente tienen reclamos, sino que tienen ideas y les gusta ser escuchadas”.

Durante la conferencia de prensa, Salinas Gudiño también abordó el tema de la transparencia gubernamental, al señalar que la rendición de cuentas debe ser una práctica permanente de las autoridades y no una concesión, pues el acceso a la información pública es un derecho y una obligación de los gobiernos; por lo que consideró preocupante cuando las autoridades retrasan, dificultan o niegan la entrega de información.

“Cualquier Gobierno que retrase la información, cualquier gobierno que niegue la información o que ponga dificultades para acceder a ella empieza a generar desconfianza en los ciudadanos. La transparencia y el acceso a la información son una obligación del gobierno y un derecho que muchas veces los ciudadanos desconocen”.