$!Sale Raúl Rico de Cultura Mazatlán

Raúl Rico González salió de la dirección del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán este lunes.

Fue alrededor del mediodía que trascendió en el Ayuntamiento la inminente salida de quien ha sido el operador de Cultura en el municipio a través de varios trienios, además de principal organizador y coordinador del Carnaval de Mazatlán.

Aunque se manejó que supuestamente hubo diferencias con la Alcaldesa Estrella Palacios, esta versión fue contradecida por algunas fuentes del Ayuntamiento.