$!Sale Raúl Rico de Cultura Mazatlán

Raúl Rico González salió de la dirección del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán este lunes.
Fue alrededor del mediodía que trascendió en el Ayuntamiento la inminente salida de quien ha sido el operador de Cultura en el municipio a través de varios trienios, además de principal organizador y coordinador del Carnaval de Mazatlán.
Aunque se manejó que supuestamente hubo diferencias con la Alcaldesa Estrella Palacios, esta versión fue contradecida por algunas fuentes del Ayuntamiento.
La salida del titular de Cultura sólo ha sido confirmada de manera extraoficial por fuentes oficiales, sin embargo, aún el Municipio no ha dado una versión pública de los hechos.
El año pasado, en noviembre, el Consejo de Administración ratificó a Rico González como Director General del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a propuesta de la entonces entrante Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.
Rico González estuvo en la administración anterior del Alcalde Édgar González, pero también ha desempeñado ese cargo en las administraciones panistas de Alejandro Higuera y de Carlos Felton, y ha estado de manera intermitente al frente de Cultura desde hace 20 años.