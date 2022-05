Salida del DIF de Gabriela Peña Chico fue por ‘reestructuración’, no porque haya dejado de ser su pareja, dice ‘El Químico’

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, de regreso del Tianguis Turístico de Acapulco, manifestó que Gabriela Peña Chico no se fue de la presidencia honorífica del DIF municipal porque dejó de ser su pareja, sino porque se está “reestructurando” la administración municipal.

“Les puedo decir que yo respeto mucho a la señora, hizo un excelente trabajo, no se va porque haya dejado de ser mi pareja, hace un año dejó de ser mi pareja, no se va por esa razón, estamos reestructurando la administración y quiero otros perfiles, con otra forma de trabajar, y por supuesto que va a ir una mujer también”, expresó Benítez Torres este miércoles.

“Y aclararle, no, la presidencia honorífica no existe en Reglamento del Ayuntamiento, es una figura que se ha manejado mucho tiempo porque no es trabajador del Ayuntamiento, no recibe salario, sin embargo, traemos gente con mucha experiencia para cumplir con las expectativas que tengo como Alcalde de esa área tan importante y tal sensible de la ciudad”.

Reiteró que tanto Peña Chico como él tienen formas diferentes de trabajar.

“Y yo respeto mucho, hizo un gran trabajo, pero su ciclo terminó, inclusive yo ni sabía cuándo hacían eventos, no era ni informado, pero traemos gente con mucha experiencia, ustedes van a ver, y se acaba la presidencia honorífica”, reiteró.

Dijo que tiene algunos nombres de quien podría estar al frente del DIF municipal, pero va a platicar con dichas personas, pues tiene tres perfiles diferentes.

“Pero sí dejo claro, ya no va a haber presidencias honoríficas en el DIF, no tiene caso porque no son trabajadores, además quien debe trabajar es la directora”, continuó Benítez Torres.

Aseguró que no hubo violencia de género contra su ex pareja Gabriela Peña Chico, y en su lugar viene otra dama igual de capaz y de entregada.

“Si algo puedo decir: soy hijo de una viuda, que a los 9 años perdió a su esposo, fue padre y madre, si hay alguien que admira a las mujeres es un servidor, no hubo violencia”, enfatizó a pregunta expresa sobre versiones de presuntos actos de violencia de género contra su ex pareja.