Salud mental y sexual encabezan solicitudes de pláticas en escuelas de Mazatlán: Imju

MAZATLÁN._ La salud mental se ha posicionado como una de las principales preocupaciones entre estudiantes de secundaria y preparatoria en Mazatlán, siendo este tema el que encabeza las solicitudes de pláticas por parte de instituciones educativas, señaló el Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán.

La titular de esta dependencia, Arantxa Fernández Ahumada, indicó que el ámbito de la salud mental es uno de los temas en los que más solicitud se ha requerido por planteles en el puerto, tanto estatales como federales, en función a las problemáticas que han detectado entre sus alumnos.

“Las escuelas nos solicitan pláticas dependiendo de las problemáticas que detectan en sus alumnos. Por el momento lo que más nos solicitan es salud mental, salud sexual y métodos anticonceptivos”, comentó.

Fernández Ahumada agregó que entre los temas a abordar más requeridos en este rubro se encuentran la prevención del cutting, el fortalecimiento de la autoestima, el autoconocimiento y la orientación vocacional.

En ese sentido, dijo que estas áreas reflejan no solo las dificultades que enfrentan los estudiantes en su entorno personal y escolar, sino que además la necesidad de acompañamiento en etapas clave de su desarrollo.

De manera simultánea, la titular del IMJU destacó que existe interés en las escuelas de reforzar el tema de la salud sexual que ocupa un lugar relevante en las solicitudes, sobre todo en métodos anticonceptivos, aborto, sexting y Ley Olimpia.

Estas pláticas tienen un enfoque preventivo, pero también buscan brindar herramientas prácticas para que los jóvenes sepan cómo actuar ante situaciones que puedan vulnerar su integridad o su privacidad.

Fernández Ahumada comentó que en el tema del sexting se trabaja no solo en la concientización, sino en orientar a los estudiantes sobre los pasos a seguir en caso de verse involucrados en un incidente, promoviendo una cultura de responsabilidad y cuidado en el uso de las tecnologías.

En lo que respecta a la atención de casos, la directora reconoció que el Imju no cuenta con personal especializado en psicología, sin embargo, se brinda una primera orientación y, en caso necesario, se canaliza a los jóvenes a instancias competentes como el Sistema DIF, el Instituto Municipal de la Mujer, así como a organizaciones con las que se tienen convenios de colaboración, entre ellas Fundación MAPA y el Centro de Integración Juvenil.

Además , comentó que en el primer trimestre del año, se han canalizado entre 10 y 15 jóvenes con diversas problemáticas, cifra que, si bien no se considera alarmante, sí representa un indicador relevante debido a la complejidad de los casos atendidos, reconociendo que se trata de situaciones que requieren seguimiento y atención especializada.

“Sí lo vemos alto porque son problemáticas fuertes; no es alarmante, pero sí de atención. Los jóvenes son un poco cerrados, no tienen tanta confianza, por eso hacemos actividades para que se acerquen”, dijo.

Además de las pláticas dirigidas a estudiantes, el instituto ha reforzado su estrategia mediante talleres enfocados a padres de familia y docentes, siendo en estos espacios donde se abordan temas como la diversidad, la aceptación y las herramientas necesarias para comprender y acompañar a los jóvenes ante los distintos desafíos que enfrentan en la actualidad.

Finalmente, Fernández Ahumada reconoció que uno de los principales retos es lograr que los jóvenes se acerquen de manera directa, ya que en muchos casos se muestran reservados o con poca confianza para expresar sus problemáticas.

Ante esta situación, el Imju implementa también actividades recreativas y de integración, que permiten generar entornos de confianza y facilitan la detección oportuna de situaciones que requieren atención.