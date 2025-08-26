Salud Sinaloa avanza en distribución de medicamentos en centros de salud

MAZATLÁN._ Un avance significativo en el suministro de insumos para la atención básica de la población ha conseguido la Secretaría de Salud en Sinaloa, al concluir la distribución de medicamentos en su primer nivel de atención en 209 centros de salud en la entidad, señaló Cuitláhuac González Galindo.

El titular de la dependencia señaló que esta acción formó parte del programa “Ruta de la Salud” implementado por el Gobierno federal.

Destacó que este esfuerzo ha permitido avanzar en un 80 por ciento en las unidades médicas de primer contacto para los sinaloenses del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Gonzalez Galindo señaló que la distribución contempla distintos niveles y el primero es el de los centros de salud, ya que es donde se concentran consultas generales, vacunación, control prenatal, seguimiento a enfermedades crónicas, entre otros servicios de atención primaria, siendo este rubro en el que ya se cumplió.

“De acuerdo con el reporte que nos ha dado el IMSS Bienestar, se entregaron los medicamentos al 100 por ciento de las unidades, las cuales ya todos cuentan con medicamentos”, comentó.

El titular de Salud comentó que la segunda fase del programa estará dirigido a hospitales generales e integrales, para el que se estarán movilizando vehículos de carga, camionetas y camiones con el propósito de acelerar el abastecimiento.

Asimismo, señaló que esto responde a una instrucción por parte del Gobierno federal por agilizar los procesos de forma en que las unidades hospitalarias cuenten con lo necesario lo más pronto posible y así atender los casos más urgentes.

Gonzalez Galindo reconoció que en semanas anteriores se habían registrado rezagos en la entrega de medicamentos, pero aseguró que la logística implementada permitirá surtir de manera eficaz a los hospitales a través de un esquema de distribución regular y constante para los meses posteriores.

“La entrega ahorita está más rápida y en mayor volumen. El hecho de que había retrasos en las entregas, queremos ya tratar de estar bien, para que después ya se estén dando de manera paulatina”, declaró.

Entre los medicamentos que se han estado entregado en estas dos fases se encuentran los antibióticos tanto orales como intravenosos, analgésicos de acción rápida, insulinas para el control de la diabetes, fármacos oncológicos para el tratamiento contra el cáncer, así como soluciones intravenosas indispensables en el manejo clínico.