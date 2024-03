La inauguración de este evento de Equinoccio de Primavera 2024, fue a las 09:00 horas en la Palapa C y estuvo a cargo del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Sinaloa, Servando Rojo Quintero; quien estuvo acompañado del encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, Ricardo Velarde Cárdenas; y el Alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez.

“Esta coordinación que estamos trabajando, no nada más el Gobierno del Estado sino de la mano de los municipios, ha logrado que Sinaloa llame la atención no nada más con el turismo nacional sino el turismo extranjero, cada vez el turismo viene buscando experiencias distintas que puedan sumarse al turismo tradicional de sol y playa”, añadió.

Las actividades en la Palapa C concluyeron a las 15:00 horas con la presentación de música prehispánica con Syd Balam.

El temazcal y sus propiedades curativas

Otra de las actividades con las que Las Labradas innovó este 2024 fue el temazcal instalado en la playa, que fue visitado por algunas personas que aseguran tiene propiedades curativas, aseguró Mercedes.

”A mí me ha servido a lo largo de cinco años, tengo una condición de artritis deformativa y a partir de que empecé a estar en el temazcal paró mi enfermedad, entonces a mí me ha servido mucho en lo personal, sanación, liberarme de cosas que no pertenecen y lo hago cada semana”, contó Mercedes, usuaria de temazcal.

‘Senderismo Rupestre’Dentro de este programa se ofreció también un recorrido de senderismo que dio inicio a las 08:00 horas y terminó cerca de las 12:00 horas, en donde un grupo pequeño de personas hizo recorrido rupestre guiados por Jesús Gibrán de la Torre Vázquez, arqueólogo del INAH Sinaloa, encargado del Museo Arqueológico de Mazatlán.

“La actividad se llama ‘Senderismo Rupestre’ y la actividad básicamente consiste en llevar a la gente interesada en este tipo de actividades en contacto un poquito más con la naturaleza, no tan turístico, un poquito más petit comité, llevar a la gente tanto el entorno natural como los vestigios culturales que hay sobre el arroyo La Chicayota”, describió el arqueólogo.

Las actividades para niñosMientras que en la Palapa D se hicieron actividades para niños como pintura sobre piedra, caja de excavación y coloreado de dibujos; además de las actividades del patio que fueron un juego del ulama y una danza de bramadores.

La mayoría de las personas en Las Labradas asistieron con ropa y calzado cómodo, en color blanco, portando gorra o sombrero para protegerse del Sol, preparados para realizar cada una de las actividades que este evento por el Equinoccio de Primavera ofrecieron al público.

Ubicación

La Zona Arqueológica Las Labradas se encuentra ubicada en el Ejido La Chicayota, Carretera de Mazatlán kilómetro 51, San Ignacio, Sinaloa, este evento se ha venido realizando de manera formal durante los últimos años ganando cada vez más la preferencia del público.

Este año la asistencia no superó a los más de siete mil asistentes del 2023, sin embargo tomando en cuenta que se realizó en un solo día y no era una fecha de asueto, hubo buena respuesta de la gente, manifestó el director de INAH Sinaloa.

Buen ambiente y mucho más orden: INAH

“Estuvimos nosotros en la playa y hemos estado viendo aquí y vemos muy buen ambiente, a diferencia del 22 (2022) por ejemplo donde fuimos desbordados, hoy se ve mucho más orden”, expresó el titular de INAH en Sinaloa.