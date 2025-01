Samantha Guzmán Lizárraga clama ayuda a Sheinbaum y Rocha para localizar a su padre

“Por favor les suplico a las autoridades que garantizan supuestamente la paz y la seguridad en este estado de Sinaloa, que por favor nos ayuden.

“Les suplico que ayuden a que mi papá regrese con sus hijos, con sus nietos y su esposa.

“Somos una familia muy chiquita que ha pasado por muchas cosas, mi papá está enfermo del corazón, tiene diabetes, nuestro mayor miedo es ese, que no sabemos absolutamente nada de él”.

“He grabado tantos videos promocionando Sinaloa, Mazatlán, su gastronomía. Yo creo que todas las personas que me conocen y las que son parte de esta cuenta saben lo orgullosa que me siento de ser sinaloense. Esto no es lo que representa Sinaloa y Sinaloa no es esto.

“Lo único que pido es que frene ya esta violencia porque está acabando con la vida de muchos mazatlecos inocentes como mi papá.

“Lo único que pedimos es que esto ya termine, todos queremos vivir en paz. Y que Mazatlán siga siendo esa ciudad tan bonita que es”.

“Señora Presidenta Claudia, señor Gobernador Rocha Moya, les suplico por favor que nos escuchen y nos apoyen a traer a regreso a casa mi papá. Que se muevan por favor, porque estamos vueltos locos en mi casa, son cinco días, casi seis días de agonía y él no se merece lo que está pasando.

“Ojalá Dios les llene de amor a las personas que tienen a mi papá, ojalá lo conozcan, platiquen con él para que puedan llegar a un acuerdo, yo qué sé, pero si mi papá llega a ver esto quiero decirle que lo amo, y que lo estamos esperando en casa”.

La publicación subida ayer tiene miles de vistas y de reacciones, así como cientos de comentarios, entre ellos de personalidades del mundo de la gastronomía y del espectáculo.