“Tienen que tirar un nivel, porque esta agua no se va a quitar hasta que el sol la seque o los carros, el agua de la esquina sí era drenaje, lo reportaron muchas veces a Jumapam pero nunca vino, los mismos vecinos tuvieron que arreglar, se juntaron entre varios”, mencionó el dependiente de un depósito de mariscos.

“Tiene como un año más o menos, apenas arreglaron una fuga acá un poquito más adelante, antes no se rebosaba de ahí, arreglaron hace una semana, siempre se ha juntado el agua aquí y de aquel lado”, mencionó un joven, empleado de un negocio cercano a una fuga.

MAZATLÁN._ Pese a las recientes reparaciones en la avenida Jacarandas, el problema de los rebosamientos de aguas negras y las fugas no termina para San Joaquín, Villa Verde y Villa Florida.

En la calle San Marcos, del fraccionamiento Villa Verde, existe una fuga de agua potable; lo mismo en la esquina de Joaquín Escobar y El Quemado, en el fraccionamiento San Joaquín; mientras que en la avenida Manuel J. Clouthier y Jacarandas, el rebosamiento de aguas negras provoca encharcamientos con un aroma insoportable.

Por otro lado, este mismo rebosamiento circula sobre la avenida Clouthier y se une con otra fuga en la calle José Clemente Orozco, justo en los alrededores del mercado Hacienda Victoria, en donde el olor tan intenso ha causado molestia entre quienes acuden a realizar compras en la zona.

“Va para cuatro semanas, viene de la alcantarilla que está de aquel lado de la avenida Jacarandas, al lado de los materiales, está una callecita se llama San Marcos de ahí está saliendo una fuga y en puro enfrente la otra fuga, una es de agua potable y la otra de aguas negras”, señaló Leira Lizárraga, dueña de un puesto de mariscos.

“Allá hay otra fuga, por eso huele más mal, porque se juntan las dos. Ya lo subí a las redes sociales, hemos estado reportando, marcando, por Facebook también y nada más me cambian el reporte, igual a mi esposo, como él también reporta, le comentaron que ya habían finalizado supuestamente pero no, no han hecho nada”, añadió.