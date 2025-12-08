Sancionan a 22 conductores, en fin de semana de Alcoholímetro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La estrategia preventiva implementada durante el fin de semana, del 4 al 6 de diciembre, a través del Operativo Alcoholímetro, concluyó con la aplicación de 75 exámenes de alcoholemia a conductores, cuyas edades oscilaron entre los 19 y 61 años, donde cinco de ellos fueron visitantes en la ciudad.

De acuerdo con un comunicado, Guillermo Carrillo San José, coordinador general de Alcoholimetría, informó que 22 hombres y mujeres dieron positivo en la muestra tomada y fueron sancionados conforme a la ley. De estos, 20 pagaron su infracción en el lugar, mientras que dos fueron remitidos al área de celdas.

Carrillo San José destacó que la entrega de vehículos a familiares sobrios tuvo 20 apoyos, en contraparte, dos vehículos fueron remolcados a los patios de la pensión correspondiente.

Por su parte, el subdirector de Tránsito Municipal, Óscar García Peinado, informó que los agentes a su cargo atendieron cuatro hechos viales, con saldo de una persona lesionada. Además, por diversas faltas a la Ley de Movilidad Sustentable, el personal retiró y remitió a la pensión municipal 84 vehículos, y se elaboraron 298 boletas de infracción por diferentes conceptos.