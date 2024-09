MAZATLÁN._ Con la intención de mejorar la fluidez del tráfico en áreas donde se llevan a cabo obras de construcción o renovación de colectores pluviales, la Subdirección de Tránsito Municipal de Mazatlán ha hecho un llamado a la ciudadanía para que respeten las vías y espacios designados para los peatones y eviten ser sancionados por las autoridades.

“Pues tener paciencia y para estacionarse en un lugar hay que buscar un lugar adecuado, o sea, si vas a algún lugar y está cerrado, no nomás porque está cerrado la vialidad, ya te vas a estacionar donde tú piensas que no estorbas y si estás estorbando”, señaló el Subdirector de Tránsito Municipal, Juan Sergio Camacho Torres.

Así mismo, informó que algunas de las vialidades actualmente en obras son las avenidas Mazatlán, Colosio, Clouthier e Insurgentes. En estas zonas se han habilitado vías alternas para facilitar el tránsito y evitar congestionamientos, además de asignarse elementos viales para apoyar en la fluidez del tráfico.

“Que la gente no piense que no se está actuando, que no estamos nomás viendo las cosas. Tenemos muchas obras ahorita en toda la ciudad y no nos alcanza todo el personal para cubrir todo tipo de obras. Tenemos cerrada la avenida Insurgente, tenemos cerrada la avenida Mazatlán, tenemos cerrada la Colosio, la Clouthier, o sea no nos alcanza todo el personal”, comentó.

Camacho Torres destacó que en la avenida Mazatlán, específicamente en la zona del Fovissste Playa Azul, se han presentado conflictos debido a la doble circulación. Esto se agrava con la falta de conciencia de algunos conductores que utilizan áreas designadas para peatones como estacionamiento. Ante esta situación, el martes por la mañana se llevó a cabo un operativo para liberar estos espacios y agilizar el tránsito.

“En la avenida Mazatlán se están subiendo arriba la banqueta y están poniendo el carro a medio carril ahí estorbando para la circulación, o sea, no tienen conciencia de que estorban ahí en la vialidad, que están en doble sentido, están en reparación ahí en el otro carril y se estacionan mal ahí, se ponen en el camellón, piensan que están bien ahí parados en el camellón, no están bien parados ahí”, precisó.

“Se van a remolcar los vehículos, no se va a quedar ni un carro ahorita ahí parado, los carros van a ser remolcados, no nos vamos a hacer la boleta y los vamos a dejar ahí, pues va a ser la misma, ya van a seguir estorbando y yo dejo los carros ahí estorbando y con la movilidad de hoy, se van a meter las burbas para que no estén ahí parados y que tengan conciencia”, advirtió.

El Subdirector informó que, como resultado de estas acciones, se trasladaron cinco vehículos a la pensión correspondiente por estar estacionados sobre el camellón central o las banquetas. También se emitieron ocho boletas de infracción. Asimismo, reiteró el llamado a todos los conductores a respetar las zonas delimitadas, advirtiendo que la invasión de carriles o el tránsito en sentido contrario serán motivos de sanción.

El titular de la unidad de Tránsito Municipal exhortó a los conductores a tener paciencia al transitar por zonas con obras en proceso y recomendó salir con tiempo de anticipación para evitar retrasos o posibles accidentes que afecten la circulación.