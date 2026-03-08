$!Sandra Guido: la mujer que decidió defender el agua cuando nadie hablaba de sequía

MAZATLÁN._ En las montañas y comunidades rurales del sur de Sinaloa, donde nacen los ríos que alimentan a presas, campos agrícolas y ciudades enteras, el agua no es solo un recurso natural, es una forma de vida y ha sido durante casi dos décadas, que Sandra Guido Sánchez ha dedicado su vida y trabajo a protegerla.

Bióloga de formación y ambientalista por convicción, Guido Sánchez ha estado 17 años al frente de la asociación civil Conselva, Costas y Comunidades, una organización que surgió con una idea que entonces parecía poco común como es el proteger las cuencas para asegurar el agua del futuro.

Hoy, cuando las presas del estado han enfrentado niveles críticos y el tema hídrico domina las conversaciones públicas, aquella decisión parece adelantada a su tiempo, aunque reconoce que el camino no fue sencillo.

“Hace 17 años, cuando salí de la academia y entré al mundo del agua y de la restauración de cuencas, me encontré con un ámbito dominado casi totalmente por varones”, comentó.



Una mujer en un mundo de ingenieros

Cuando Sandra Guido dejó la academia para trabajar directamente en la defensa del agua, se encontró con un escenario muy distinto al de las aulas universitarias ya que las mesas donde se discutían los proyectos forestales, hidráulicos y de infraestructura estaban ocupadas casi exclusivamente por hombres.

“En muchas reuniones de ingenieros forestales yo era la única mujer, y además la única representante de una organización civil”, declaró.

“Había quienes minimizaban lo que uno decía, pero ese espacio hubo que conquistarlo con presencia, trabajo y resultados”.

Eran encuentros donde predominaban especialistas con décadas de experiencia técnica y Guido Sánchez llegaba con una visión distinta, centrada en los ecosistemas y en las causas profundas de los problemas ambientales.

Sin embargo, el respeto no tardó en llegar ya que con proyectos, trabajo en campo y resultados concretos, comenzó a abrirse espacio en un ámbito que, hasta entonces, pocas mujeres habían ocupado.

“Con el tiempo te vas ganando tu lugar, demostrando que tu visión también aporta soluciones”, recuerda.



Antes del pozo, hay que cuidar la montaña

Durante años, las soluciones al problema del agua en muchas regiones del país se centraron en construir más infraestructura como presas, tuberías, canales o pozos, pero para Sandra Guido, el problema debía analizarse desde otro ángulo.

“La lógica antes era: falta agua, hagamos otro pozo. Pero si el acuífero está agotado, hacer otro pozo no resuelve nada, por eso nuestra visión siempre fue distinta: antes de extraer agua hay que asegurar que exista, y eso significa cuidar las cuencas y los ecosistemas”, señaló.

“El agua no es solo infraestructura, es un recurso natural que depende de procesos que ocurren en la naturaleza”.

Es por eso, que desde Conselva impulsaron una estrategia diferente como el restaurar las cuencas, reforestar, mejorar la infiltración del agua de lluvia y trabajar con las comunidades que viven en las zonas donde nacen los ríos, una idea que era simple y profunda a la vez, el producir agua desde la naturaleza.