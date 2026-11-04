$!Sandra Jaime, la mujer baleada en el Jabalíes, es maestra y directora teatral en Mazatlán

En 2023, la maestra, quien llegó a ser directora teatral del Departamento de Difusión Cultural de la Unidad Regional Sur, recibió el Premio al Mérito Universitario en Cultura, donde en esa misma ceremonia también fueron reconocidos el escritor Juan José Rodríguez Ramos y el artista plástico Luis Landeros Cano.

Jaime Estrada ha dirigido la Compañía de Teatro Joven Universitario de la Unidad Regional Sur de la UAS, donde su trabajo incluye talleres, montajes y actividades con estudiantes de preparatoria y licenciatura, así como presentaciones dirigidas al público fuera de las instalaciones universitarias.

Es Sandra Leticia Jaime Estrada, maestra y directora teatral, quien resultó lesionada en un ataque a balazos en el Infonavit Jabalíes la noche del martes 3 de noviembre y actualmente permanece hospitalizada en estado delicado, contando con una trayectoria dedicada a la formación de estudiantes y la promoción de la lectura y la organización de actividades culturales en Mazatlán a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El Instituto Sinaloense de Cultura también reconoció su trayectoria en el 2015, contando en ese momento con más de 30 años de trabajo teatral con niños y jóvenes preparatorianos, además de su continuidad en proyectos pese a las limitaciones de espacios y presupuesto.

Entre sus actividades rralizadas por Jaime Estrada se encuentra el proyecto “Raíces mágicas”, registrado a su nombre en la emisión 2004 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura.

Como parte de la formación de los integrantes de la compañía universitaria, impulsó encuentros con otros artistas, como en 2019, donde la UAS informó sobre un curso impartido por Jorge Cárdenas Luna, antiguo integrante de la agrupación, quien regresó por invitación de Jaime Estrada para compartir sus conocimientos con los estudiantes.

Bajo su dirección, la compañía también participó en el Festival Internacional Universitario de la Cultura y en mayo de 2023 presentó una adaptación de “La vida es sueño”, de Pedro Calderón de la Barca, en la sindicatura de Villa Unión, como parte de las actividades de extensión cultural de la universidad.

Otra de sus aportaciones es la comparsa universitaria que participa en el Carnaval Internacional de Mazatlán, como lo hizo en el 2023, donde la comparsa reunió a más de 60 participantes, por lo que la universidad destacó entonces que la agrupación llevaba 28 años de presencia en la celebración y reconoció la dirección que Jaime Estrada había desempeñado en ese proyecto.

El 20 de mayo de 2023, en la 11 Edición del Galardón al Mérito Empresarial y Preseas de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa Asociación Civil, Sandra Leticia Jaime Estrada recibió la Presea al Mérito Cultural, por su trayectoria en diversas actividades artísticas y culturales.

DATO

Sandra Leticia resultó gravemente herida en un ataque a balazos la noche del martes en el Infonavit Jabalíes, donde según los primeros reportes, dos motociclistas armados la esperaban afuera de su domicilio, sobre el andador Domingo Rubí, y le dispararon cuando llegó.