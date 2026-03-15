Santuario Santa María de América invita a su tradicional Pascua Infantil 2026

Como una bonita tradición que se repite todos los años, el Santuario Santa María de América en la colonia Montuosa invita a todos los niños del barrio y aledaños a participar en su popular Pascua Infantil 2026, una serie de actividades en que niños y jóvenes pueden aprender más de la Semana Santa.

Bajo la bendición de la Diócesis de Mazatlán, la Pasin 2026 se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, en las instalaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima con horario de 9:00 a 13:00 horas, en las que podrán convivir con otros infantes mientras se divierten.

Concepción Rendón y José Luis Tirado, miembros del grupo de Pasin, explicaron que la Pascua Infantil de este año contará con dos grupos divididos en niños pequeños y jóvenes adolescentes, mismos que tendrán la oportunidad de representar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como lo hacen los adultos.

“La invitación está abierta para todos los niños de esta colonia Montuosa y de sus alrededores, para que vengan y se inscriban. En la cuota de recuperación, que es de 150 pesos, se les da la camiseta que van a utilizar durante esos días. Recordar que esto es para empezar a que los niños empiecen a conocer su fe, empiecen a caminar de la mano de Dios y de María Santísima”, dijo Rendón.

“Durante los tres días que vamos a tener nuestros trabajos, vemos la Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo adaptada a los niños por edades, porque tenemos dividido por grupos, y ahí los padres de familia pueden apreciar su participación”.

Asimismo, recordaron que actualmente la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima se encuentra realizando Viacrucis de Cuaresma por parte de los vecinos. Hasta el momento se han realizado cuatro en las calles de la Montuosa con sus respectivos rezos, a la espera de dos Viacrucis más antes de iniciar la Semana Santa el próximo 29 de marzo.