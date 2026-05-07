Saúl Robles encabezará nueva Asociación Sinaloense de Jefes de Bomberos

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer la coordinación, capacitación y profesionalización de los cuerpos de emergencia en Sinaloa, el comandante mazatleco Saúl Robles Chávez asumirá la dirigencia de la nueva Asociación Sinaloense de Jefes de Bomberos, organismo que será formalmente constituido este viernes en Culiacán.

Esta nueva agrupación estrará integrada por 18 comandantes municipales, los cuales buscarán trabajar de manera conjunta para impulsar mejoras operativas, homologar criterios de actuación y fortalecer la preparación de los elementos ante situaciones de emergencia.

Robles Chávez, actual comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Mazatlán, dio a conocer que este viernes rendirá protesta para dirigir esta nueva asociación y uno de los principales objetivos será avanzar hacia la estandarización de conocimientos y protocolos.

El comandante destacó que la intención es que todos los cuerpos de bomberos del estado trabajen bajo procedimientos similares y cuenten con herramientas de capacitación comunes y que independientemente del municipio donde ocurra una emergencia, los elementos puedan coordinarse bajo una misma línea de actuación y sepan responder de manera eficiente ante siniestros de gran magnitud.

“Lo que queremos estandarizar es el conocimiento y que los bomberos tengan todo lo que necesiten para poder hacer bien su trabajo, donde la capacitación es nuestro primer objetivo, por lo que yo creo que vienen cosas muy buenas para los bomberos en el estado”, comentó.

“Ojalá que todo esto vaya por bien de la ciudadanía sinaloense, porque ya no nomás es por Mazatlán, sino por todos los departamentos de bomberos del estado”, agregó.

Robles Chávez señaló que actualmente existen distintas necesidades entre los departamentos de bomberos del estado, tanto en equipamiento como en preparación operativa, por lo que la asociación buscará convertirse en un puente de colaboración para mejorar las condiciones de trabajo de las corporaciones.

Asimismo, mencionó que otro de los ejes importantes será la gestión de apoyos y recursos en especie con asociaciones y organismos nacionales e internacionales, particularmente de Estados Unidos, donde existen agrupaciones dedicadas al respaldo de cuerpos de emergencia.

Además, destacó que la asociación no tendrá como finalidad la administración de recursos económicos, sino la obtención de apoyos que puedan traducirse en equipo, herramientas, unidades o materiales útiles para las corporaciones de bomberos de Sinaloa.

“Vamos a tratar de conseguir recursos, no dinero, sino apoyos con asociaciones de otros países, como Estados Unidos. Nosotros recursos económicos no queremos manejar, sino que buscamos aportaciones que puedan ayudar a los departamentos de bomberos”, declaró.

“Lo que buscamos son equipos, camiones y herramientas que puedan sumar al trabajo de los bomberos”.

En lo que respecta a au nuevo cargo, Robles Chávez declaró que asumir la presidencia de esta asociación representa una responsabilidad importante, ya que el trabajo no estará enfocado únicamente en un municipio en particular, sino en buscar beneficios para todos los cuerpos de bomberos del estado.

“Tomar este cargo representa responsabilidad, porque implica trabajar de la mano con todos los departamentos, pero también es satisfacción, porque sabemos que vienen cosas muy buenas para nosotros como bomberos”, expresó.

El comandante consideró que la creación de este organismo podría representar un paso importante para el fortalecimiento institucional de los bomberos sinaloenses, especialmente en un contexto donde las corporaciones enfrentan cada vez mayores retos derivados de incendios, fenómenos naturales y emergencias urbanas.

En este sentido, señaló que la coordinación entre corporaciones será clave durante temporadas de alta demanda, como la actual temporada de calor, donde suelen incrementarse los incendios de lotes baldíos, viviendas y vehículos.

Finalmente, Robles Chávez expresó que conformación de esta nueva asociación busca también generar una mayor unidad entre los comandantes de bomberos del estado y abrir nuevas oportunidades de capacitación especializada para los elementos operativos.



TOMA DE PROTESTA

La toma de protesta de la mesa directiva de esta nueva asociación se realizará este viernes a las 10:00 horas en Culiacán, marcando el inicio formal de esta organización conformada exclusivamente por comandantes de bomberos municipales.